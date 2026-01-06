影帝米基洛克積欠房租遭驅離 上網募款314萬求「保住家」

米基洛克在網上募款。翻攝GoFundMe網站



73歲影帝米基洛克（Mickey Rourke）近日因積欠近 6 萬美元（約189萬元台幣）房租而遭房東下「3天內繳清或搬離」的最後通牒，於是他的友人在GoFundMe 網站發起募款，以「幫助米基洛克保住他的家」為標題，希望大家伸出援手讓他免於搬離的窘境。

2008年以《力挽狂瀾》（The Wrestler）拿下金球獎和英國影藝學院電影獎影帝的米基洛克，作品還有《鬥魚》（Rumble Fish）、《愛你九周半》（9½ Weeks）、《天使心》（Angel Heart）和《鋼鐵人2》（Iron Man 2）的反派俄國核物理學家「鞭索」。

去年初，米基洛克參加英國實境節目《名人老大哥》（Celebrity Big Brother）時，因對同住的喬喬席娃（JoJo Siwa）發表不當的歧視言語與行為遭製作單位要求退出，引發熱議。

沒想到近日又傳出欠租消息，昨（1╱5）米基洛克友人在網站上為他發起募款，目標要籌10萬美元（約314萬元台幣），並強調是在他的同意下進行，希望在艱難時刻幫助他能留在家中獲得重新站起來機會，截至截稿前已募得9萬1600 美元（約288萬元台幣）。

