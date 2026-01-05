影帝米基洛克繳不出房租將流落街頭⋯友人發起募款求助

好萊塢男星米基洛克（Mickey Rourke）曾以《力挽狂瀾》榮獲獲金球獎影帝，近日傳出欠了約六萬美元（約為新台幣188萬元）的房租，否則必須搬離位於洛杉磯的住處，面對他將落入無家可歸的窘境，他的友人特別開設募款活動，希望能幫助他度過難關。

據《洛杉磯時報》報導，米基洛克於去年12月18日就收到了驅逐通知，三天內未繳清欠款就得搬離，他是去年三月簽下租約，當時月租金為5200美元，後來被調漲至每月7000美元。

廣告 廣告

米基洛克的好友兼經紀團隊成員Liya-Joelle Jones發起名為「幫助米基洛克留在他的家（Help Mickey Rourke Stay in His Home）」的GoFundMe募款活動目前已籌得69992美元，目標金額為十萬美元。

米基洛克面臨繳不出房租的困境。（圖／Getty）

募款頁面寫道，米基洛克離開演藝圈轉投拳擊運動後，背負著「持久的身體與情感創傷」，並被「曾經歌頌他的行業」所拋棄，「名聲並不能抵禦艱辛，才華也無法保證穩定，剩下的是一個值得擁有尊嚴、住所，以及重新站穩腳步機會的人。」希望在如此困境下，大家能伸出援手給予他穩定和安心的生活，「讓他能夠留在自己的家中，擁有重新振作的空間，任何捐款，無論金額大小，都將意義非凡。」

現年73歲的米基洛克參演過電影《鬥魚》、《The Pope of Greenwich Village》、《愛你九週半》、《天使心》、《Barfly》等，但他90年代初曾放棄演員工作，轉行成為職業拳擊手，這導致了他多次進行臉部手術，甚至陷入事業低潮，後來他以拳擊為背景的電影《力挽狂瀾》入圍奧斯卡影帝，並曾在漫威電影《鋼鐵人2》飾演反派伊凡萬科，硬漢形象深植人心。

米基洛克曾演出《鋼鐵人2》。（圖／Marvel）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導