影帝舊愛遭酸「沒實力賣肉女性」李怡貞：風頭過了繼續勾

律師李怡貞開酸趙文安：「吃相超級難看」。(圖／wenanchao Instagram、女人大律師李怡貞臉書)

金馬影帝阮經天舊愛混血女模趙文安，被踢爆不僅會傳私訊挑逗其他貴婦老公，連閨密男友也不放過，東窗事發後，她先向當事者道歉，接著推稱是上一段感情導致身心狀態不佳，並解釋是因為喝醉才出現脫序行為， 對於趙文安的行徑，知名律師李怡貞開酸：「吃相超級難看」。

李怡貞表示新聞爆出前，完全不知道趙文安是何許人物，唯一能確定的就是專門勾引有錢人家老公，接著指出社會出現越來越多執意要「睡闆、睡夫」的「沒實力賣肉女性」，總是會莫名問男方「想玩嗎」，對於這番行徑，讓她不屑表示：「吃相超級難看」，接著貼出趙文安過去跟陳冠希的合照，直接嘲諷：「陳冠希也是人夫，合照貼成這樣，就知道有多沒有邊界感，彷彿人盡可夫」。

廣告 廣告

對於趙文安在東窗事發後，聲稱是上一段感情導致身心狀態不佳，才做出這種不合常理的事，此番解釋讓李怡貞完全不能接受：「出事了，才在那邊自律神經失調、精神異常有在諮詢，身體出問題，腦子也有問題，一千個對不起，風頭過了繼續勾」。

李怡貞最後在留言區補充說道：「各位貴婦太太注意這個女的囉，通常這種都會去一直『改裝』、改名、也注意不了」，藉此提醒所有人不要成為下一個受害者。

更多中時新聞網報導

歌單藏經典羅大佑組交響樂團辦音樂會

保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議

保健》流產傷身 避後遺症需3階調養