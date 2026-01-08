娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

每週三、四晚上10:15由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請到宣傳民視八點檔《豆腐媽媽》洪都拉斯、藍葦華、林筳諭、徐千京以及營養師－許瓊月，分享八點檔的幕後人生！比你想的還要驚險！

影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

嚴立婷與梁赫群

洪都拉斯分享拍戲背後的風險，鏡頭前看起來帥氣，其實常常是用身體在撐，有次拍救人爆破戲，以為只是像放鞭炮，結果聲音大到來不及遮耳，女演員當場聽不太到，送醫才發現耳膜受損，還有拍槍戰綁血包，說好像塑膠袋爆掉，實際卻震到胸腔發麻，技術人員早已習慣，演員其實都步步驚心。

廣告 廣告

影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

藍葦華與洪都拉斯





藍葦華回憶拍戲驚險瞬間，曾拍廚房做菜戲時就發現砧板很滑，正式開拍果然出事，手一滑刀子直接削掉手指一塊肉，血當場噴出。緊急送醫後，醫生還問「切下來那塊肉呢？」，因為有帶來比較好縫，最後只能用電燒封傷口，痛到他當場狂罵三字經，治療完還得回劇組繼續拍。

影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

民視八點檔《豆腐媽媽》來宣傳

徐千京拍上一檔八點檔《好運來》車禍戲直呼「生死一瞬間」，原本只知道要拍車子倒退衝向她，卻是到現場才發現有多危險，導演要求鏡頭「越近越好」，車子一路逼近，她緊張到直接閉眼，更恐怖的是下一段鏡頭，加碼要求車子還要再衝向她，技術人員竟問：「導演，我等一下要煞車嗎？」，當下讓她頭皮發麻，幸好調整距離後順利完成，車輪從臉旁呼嘯而過，讓她一輩子忘不了。

影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

徐千京

林筳諭透露，頸椎受傷後因長期服用止痛、消炎藥，加上心情低落暴食，體重不知不覺胖了快五公斤，她坦言拍到中段臉明顯圓一圈、雙下巴上鏡超明顯，自己看了很有罪惡感，覺得對不起劇組、很沒職業道德。如今慢慢瘦回來，才終於稍微放心。

影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

林筳諭

許瓊月拍公視年代戲，在台南夏天穿毛衣賣豬肉，道具肉連用三天發臭引來蒼蠅，酒精、烈酒都沒用，最後噴殺蟲劑才趕走，她卻得一直摸「殺蟲劑豬肉」拍戲，坦言那陣子看到豬肉都會怕。加班與外食成為多數人的日常，飲食時間不固定、高油高醣攝取，讓代謝管理成為現代人的共同課題。與其少吃，不如吃得穩定。「娘家山苦瓜胜肽＋鉻膠囊」主打台灣雙功效專利山苦瓜胜肽，穩控力高達80%，並足量添加鉻200μg，有助維持醣類正常代謝，結合4效配方、3步驟穩控設計，餐前一顆、7天有感，成為忙碌族群日常保養的輔助選擇。

影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

許瓊月





原文出處：影帝藍葦華拍戲刀子削掉手指一塊肉！醫生問「切下來那塊肉呢？帶來比較好縫」

更多民視新聞報導

鳳凰藝人廖伯斯、郭雅茹攜手電器公會傳愛 第十一屆電器盃路跑暖心助弱勢

王瞳率先捐出100道年菜 娘家鮮食第9年「傳愛過暖年」募集1萬2千道溫暖圍爐

太子集團陳志被捕！「車友」春風曾借2億超跑：他很派

