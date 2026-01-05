影帝西島秀俊靠寶可夢搞定小孩 女神桂綸鎂自揭大字形躺地板

西島秀俊（左）與桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，戲外也培養出好交情。（甲上提供）

去年金馬閉幕片《最親愛的陌生人》，由日本導演真利子哲也執導，日本電影金像獎影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂飾演夫妻，加上小演員艾佛瑞斯特3人演出一家人。現實生活中西島秀俊有兩個兒子，他對小朋友頗有一套，跟片中兒子艾佛瑞斯特的共通點竟是「皮卡丘」。

西島秀俊表示，艾佛瑞斯特非常喜歡寶可夢，剛好自己曾在《名偵探皮卡丘》電影版配音，為人氣角色皮卡丘獻聲，還得意對艾佛瑞斯特說：「叔叔是皮卡丘喔！」更有趣的是，西島秀俊會拿兒子蒐集的寶可夢卡片來做「公關」，隨身攜帶寶可夢卡片跟艾佛瑞斯特交換，藉由這種方式跟小孩拉近距離。

西島秀俊（左）與桂綸鎂（右）及飾演兒子的艾佛瑞斯特感情甚篤。（甲上提供）

桂綸鎂則分享，艾佛瑞斯特算是有經驗的小演員，跟大人的互動非常自然，「我幾乎不需要太費力去做太多額外的事情，很多時候就是陪他、跟他玩、抱抱他，真的就像母親的舉動。」不過比較讓她心疼的，是有時候拍得非常晚，看到艾佛瑞斯特體力透支，仍得繼續拍完成工作。

另電影裡飾演夫妻的西島秀俊與桂綸鎂，兩人都背負著巨大的精神壓力，作為演員，自己平時如何紓壓？桂綸鎂說：「我最常做的事情，是讓我自己安靜下來。有時候是大字形地躺在地板上很久的時間，我覺得要讓自己進入一個『空』的狀態，把情緒的東西先淨空，才能慢慢去思考我不安或煩惱的原因是什麼？我覺得如果找到那個源頭，不安跟煩惱其實會削減蠻多的，因為你會知道你該前往的方向是哪裡。」

國際合製電影《最親愛的陌生人》男主角西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、女主角桂綸鎂日前接受台灣媒體訪問。（甲上提供）

西島秀俊則分享：「我出生的地方在東京郊外，比較靠近山的地方。我在山上有1間小木屋，如果需要放鬆，我會暫時離開東京，離開平常工作的市區，到山上去放空，接近大自然、自己做料理，冬天會劈柴、生火，讓自己的心靈沉澱下來。」與桂綸鎂的放鬆方式有異曲同工之妙。

