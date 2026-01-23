影帝變外送大叔！張震《幸福之路》靠這招奪金馬 戲中女兒竟是「她」外甥女

《幸福之路》被網友讚賞是繼《當幸福來敲門》之後，又一直擊人心的父女情感動之作。甲上娛樂提供

由兩屆金馬影帝張震主演、榮獲金馬三項大獎肯定的感人力作《幸福之路》，加碼釋出終極版預告，張震在片中捨棄大銀幕男神光環，化身在紐約底層求生的外送員父親，與飾演女兒的素人童星魏愷樂真摯對戲，一句「移動一下，故事就不同了」引爆強烈催淚彈，被封為年度最受期待的父女情深電影。

片中與張震形影不離、展現超齡演技的8歲童星魏愷樂，真實身份竟是女神翁滋蔓的外甥女！身為「星二代」卻是完全的素人，導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）透露，當初在紐約海選數月，見到魏愷樂的第一眼就認定她是「天選之人」。魏愷樂在片場不僅不喊累，更有著獨特的攝影視角，片中出現的所有拍立得照片，竟全都是她在現場親手捕捉的真實瞬間。

張震每天跑步瘦身「變了一個人」！導演驚：影帝素顏現身超徹底

為了詮釋在殘酷現實中苦撐的父親，張震在開拍前不僅天天跑步瘦身，更隱身紐約街頭，近距離觀察當地外送員的工作日常。導演感嘆，開拍當天張震直接剪短頭髮、全素顏現身，原本英氣逼人的氣場瞬間消散，取而代之的是飽經滄桑的勞動者身影。導演直呼：「短短一週，他就完全變成另一個人，那刻我就知道他準備好了。」

張震憑藉此片再度創下演技巔峰，不僅成功抱回第2座金馬影帝，更強勢入圍美國獨立精神獎。他感性表示，一拿到劇本就深受打動，特別是角色在困境中依舊保有一顆溫暖的心，「努力打拼、不輕言放棄夢想」，這股正能量與他現階段的人生心境產生了強烈共鳴。

張震在《幸福之路》開拍前每天跑步瘦身、觀察紐約外送員的工作日常，在極短時間完成角色轉換。甲上娛樂提供

影帝私下珍藏「小情人」寫真集 張震大讚魏愷樂：非常有天分

在拍攝期間，張震與魏愷樂建立了深厚的「父女情」，他對這位小搭檔的攝影才華讚不絕口。張震分享，劇組特別將魏愷樂在片場拍下的照片集結成冊，他自己也珍藏了一本，對照片中傳達出的純粹感感到驚艷，尤其是一幕鴿子飛起的畫面，更讓他直呼：「小朋友看世界的視角，真的跟大人很不一樣。」《幸福之路》將於1月29日全台上映。



