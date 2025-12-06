影帝趙震雄坦承「未成年犯罪」：對不起粉絲和受害者！聲明全文曝光

娛樂中心／李紹宏報導

南韓影帝趙震雄昨（5）日被《Dispatch》爆出高中時期涉及偷車、無照駕駛，甚至曾因「強盜強姦嫌疑」接受審判等多項嚴重指控，震撼整個演藝圈。對此，趙震雄所屬的 Saram Entertainment 緊急發出官方聲明，坦承藝人在未成年時「確有錯誤行為」，向粉絲和受害人士致上最大歉意，不過強烈駁斥所有性暴力相關指控，希望釐清真相。

趙震雄所屬公司發布道歉聲明，認了他年輕時確實犯過錯，但也澄清事件跟性侵無關。（圖／資料照）

經紀公司指出，趙震雄對於過去的過錯與成年後曾造成的擔憂，都已深刻反省，並向所有因此受傷的人士及支持他的粉絲致上最真誠的歉意。最後澄清，趙震雄以父親名字作為藝名，是源於自我提醒與向善的決心，並非為了隱藏過往，懇請大眾能給予理解。

廣告 廣告

此外，聲明中強烈強調趙震雄本人與性暴力相關指控「毫無關聯」，力盼能藉此澄清事實，並止息不實傳聞的擴散。

根據韓媒《Dispatch》報導，趙震雄涉夥同他人偷走至少三輛未熄火車輛並無照駕駛遊蕩，更曾在贓車內試圖對他人施暴。其中最嚴重的是，他於高二時因涉「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判，並因此在少年院度過了高三的部分時光。爆料者質疑，他後來將本名「趙元準」改為「趙震雄」，就是為了掩蓋這段不堪的犯罪紀錄。

隨後，韓媒進一步挖出1994年1月26日的舊新聞，該報導指稱有3名高中生（年齡與當時17歲的高二生趙震雄相符）涉嫌誘騙兩名女學生並輪流性侵、搶奪財物，而報導中提及的學校地點，也與趙震雄高中資料吻合。

【Saram Entertainment 聲明全文】

大家好，這裡是 Saram Entertainment。​

關於趙震雄演員的相關報導，由於立場聲明發布延遲造成擔憂，我們深表歉意，以下為正式立場。

向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為。

但這僅基於部分已確認的事實，距今已超過 30 年，要完全掌握當時的經過並不容易，相關法律程序也已結束，因此存在侷限。

我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。

此外，演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。

對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。

同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。

關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了隱藏過去，而是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。

再次向大家致歉，因這次事件造成擔憂，深感抱歉。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

韓留學生震驚「泡麵為何必加1物」？台灣人解答：解決80％人生問題

人神共憤！35歲年輕壯男慾火焚身 竟赴養老院「性侵臥床老婦」

LINE Pay「這操作」年底將截止！內行人曝13間銀行免手續費：快把錢轉走

川普再出招！暫停「19個國家」移民申請 關鍵原因曝光

