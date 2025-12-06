影帝趙震雄被爆黑歷史「宣布引退」！道歉聲明曝光…
娛樂中心／張予柔報導
經典韓劇《Signal信號》中獲得影帝的演員趙震雄，今（5）日被爆出高中時期疑似涉入重大犯罪事件，甚至因此被送往少年院服刑。對此，其他韓媒循線挖出其他相關新聞，消息一出，引起韓國與海外粉絲震驚，也成為輿論焦點。風波持續延燒之際，經紀公司再度發聲。
經紀公司證實趙震雄正式引退，他為未成年時的不當行為鞠躬道歉，表示將停止所有活動，為演員生涯劃下休止符。（圖／翻攝自Ｘ＠uahan2）經紀公司第一次回應時坦承，趙震雄在未成年時確有不當行為，但強調性暴力相關指控「毫無關聯」。不過稍早公司再度發聲，證實趙震雄於今（6）天正式宣布引退，為這起事件畫下沉重句點。趙震雄表示，「因為我過去不光彩的事情，讓所有信任和支持我的各位感到失望，我對此致上最深的歉意」，並說道「我會虛心接受所有指責，從今天起中止所有活動，為我的演員之路畫下休止符」。
趙震雄（右）表示要為少年時期的過錯負責，宣布全面引退自我反省。（圖／翻攝自IG＠ilove7388）
趙震雄在引退宣言中強調，他認為必須為年少時犯下的錯誤負責，應當承擔的責任和道理。他說接下來會把時間放在自我反省，希望能以身為個人的姿態重新站穩腳步。消息一曝光，震驚演藝圈，也讓外界擔心原排定明年初開播的《Signal2》，將面臨重拍、延期，甚至作品直接被封存的可能。
韓媒挖出趙震雄（左）相關舊新聞，而他的年齡與報導中的內容對應吻合。（圖／文策院提供）
回顧整起事件，趙震雄先前被爆高中時期曾涉入多起重大犯罪，包含偷車、無照駕駛，甚至因「加重強盜、強姦罪」接受審判並被送進少年院。根據《Dispatch》揭露，指他與同夥多次趁車輛未熄火時偷走車子四處遊蕩，至少犯案三次，還曾在車內企圖性暴力，因此遭到起訴。爆料者更質疑，他之後將本名「趙元準」改為「趙震雄」，企圖掩蓋少年犯罪紀錄。
