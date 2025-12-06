影帝趙震雄認「未成年犯罪」否認性侵！向受害者道歉：深刻反省中

趙震雄。（圖／翻攝IG／garageplay.tw）

南韓影帝趙震雄近日被爆料在高中時期涉入偷車、性暴力等刑案，曾被送往少年矯正機構，消息曝光引起輿論震驚。對此，他所屬經紀公司「SARAM娛樂」於12月5日發布聲明，坦承趙震雄未成年時確有不當行為，但強調與性侵指控無關，並對曾受到影響的相關人士與粉絲致歉。

根據韓國娛樂媒體《Dispatch》報導，趙震雄於高中二年級時，曾因涉嫌加重強盜與強姦罪名接受刑事審判，並被送往少年院服刑半年。報導指出，趙震雄與同夥曾在偷來的車輛中對女性進行性暴力行為，當時案件嚴重程度高，引發社會關注。

廣告 廣告

SARAM娛樂於聲明中指出，經與趙震雄本人確認，確實在未成年時期有過錯行為，但事件發生已超過30年，部分情節難以釐清，相關法律程序也早已終結。公司強調，趙震雄與性侵行為無涉，盼外界勿加揣測。

聲明亦指出，趙震雄成年後曾因個人判斷失當引發爭議，對此他深感愧疚並誠心反省。對於因他過去行為受到影響的人士，公司與趙震雄共同致上歉意，也向所有支持者表示遺憾與抱歉。

至於趙震雄使用父親的名字作為藝名，被質疑是為掩飾過往紀錄，公司則澄清，此舉出於自我勉勵，希望成為更好的人，並非刻意隱瞞。

趙震雄於2004年以電影《馬粥街殘酷史》出道，陸續參演《暗殺》、《與犯罪的戰爭：壞人的全盛時代》及《信號》等多部代表作，是韓國演藝圈知名實力派演員之一。

以下是趙震雄經紀公司的完整聲明：

您好，這裡是Saram娛樂公司。

對於因我們延遲發布有關演員趙震雄新聞的聲明而造成的任何擔憂，我們深表歉意，並謹此傳達我們的官方立場。

經與該演員核實，我們確認他年輕時確實犯過錯。

然而，這只是基於少數已確認的事實，而且經過 30 多年，很難完全了解當時的情況，相關的法律程序也已經結束，因此存在一定的局限性。

我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。

此外，演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。

對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。

同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。

關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了隱藏過去，而是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。

再次向大家致歉，因這次事件造成擔憂，深感抱歉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋

BL電影《荔枝樹下熱烈島》特別上映 「六感」沉浸式純愛盛宴

張立昂「帶男公關」抵新加坡 即興演出全場嗨翻