影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
記者林汝珊／台北報導
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。
張震笑說一場為了找被偷的電動腳踏車，真的在街上跑來跑去，「有個外送員看到我以為我車真的被偷了，還想幫我報警，那一瞬間真的滿感動的。」
《幸福之路》描述現實的掙扎與孤獨，被問到自己人生中最幸福的時刻，張震笑說某次睡了長達9個小時，中間都沒醒來，感覺特別美好。並透露平常習慣晚睡早起，還要陪10歲女兒吃早餐、上學，「現在睡滿9小時簡直像夢一樣。」
談及片中父女情，他表示現實中也會帶女兒一起到片場，「她知道我在拍戲，也知道我是大明星」，但對於女兒未來是否入行，他笑說會尊重她的選擇。張震也透露已向劇組請假，希望能親自出席金馬獎，對於「二封影帝」也表示：「滿有信心的！這次角色滿特別，也許是因為在紐約拍、或人物經歷不同，我表演時是很放鬆的狀態。」
更多三立新聞網報導
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
其他人也在看
張震紐約落魄當外送員惹「同行」關心 被導演舒淇嚇退 6度入圍搶影帝「有信心」
金馬影帝張震憑藉電影《幸福之路》（Lucky Lu）6度入圍金馬獎，談到本次金馬入圍，張震笑稱這是他人生最Lucky的事情之一。當被問及對奪得影帝的信心時，張震坦言當然很希望能二封影帝，並對自己的表現「蠻有信心」，目前正在跟劇組請假，希望能回台參加金馬盛會。鏡報 ・ 13 小時前
張震將以「幸福之路」角逐金馬62影帝 (圖)
演員張震（圖）曾以「緝魂」抱回第58屆金馬獎最佳男主角，2025年再以電影「幸福之路」入圍同獎項，將拚第2座金馬影帝。中央社 ・ 12 小時前
張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎
影帝張震今年靠《幸福之路》再次獲得金馬獎提名影帝，在片中飾演外送員的他透露，因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，竟有真的外送員上前關心，還問他要不要報警，但因為在拍戲，他簡短回應「我在忙」。太報 ・ 10 小時前
張震再拚金馬影帝 紐約拍片逼真引民眾關心
（中央社記者王心妤台北8日電）影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，甚至有民眾主動關心。他自認此次演出放鬆，對再奪金馬獎頗有信心。中央社 ・ 12 小時前
北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線
北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這自由時報 ・ 13 小時前
要普發1萬了！蔡阿嘎點名蘿拉「欠錢還錢」：不要再唬爛沒錢了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導普發1萬元開放登記後，全台熱議領錢話題，YouTuber蔡阿嘎昨（7）日在社群平台幽默分享他與ChatGPT的對話內容。蔡阿嘎也在留...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
準影帝柯煒林抗癌現身 樂觀面對病情「我很健康」
導演陳玉勳透露，《大濛》耗費四年時間準備才迎來上映。他感性表示：「總有個力量一直拉著我、幫我的忙，這不是吹牛。」他坦言是偶然間看到以前的資料，許多故事不斷湧現，讓他持續創作。拍攝過程十分順利，但他原選擇12月拍攝想呈現冬日氛圍，卻遇到每天大太陽，所以必需後...CTWANT ・ 1 天前
張震紐約街頭狂奔當地人關切「想幫忙報警」 二封金馬影帝有信心
金馬影帝張震今年憑藉電影《幸福之路》再度入圍金馬影帝，目前正在外地拍戲的他，透過視訊接受台灣媒體訪問，分享了他在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員的拍攝點滴，甚至還真的獲得當地外送員的「認證」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
《96分鐘》票房破兩億 王柏傑缺席宣傳被虧：該上班了
【緯來新聞網】林柏宏、王柏傑擔綱演出新片《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵為題材的電影，在台上映7周，緯來新聞網 ・ 10 小時前
美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。中央社 ・ 21 小時前
凱蒂佩芮熱戀加拿大前總理 新曲訴前段情變「OK繃貼滿破碎的心」
流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出專輯《143》後，相隔一年釋出全新單曲〈bandaids〉。歌詞直白唱著「OK 繃貼滿破碎的心」，被視為呼應前陣子她與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息，展現她自我療癒的過程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
玉井警分局 監 警 環 聯合稽查 強力取締改裝噪音車輛
【民眾網編輯方笙楠臺南報導】為強化交通安全並防制危險駕駛行為，玉井分局於11月8日結合臺南市政府環境保護局、麻 […]民眾日報 ・ 11 小時前
32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」
娛樂中心／楊佩怡報導32歲港星鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，最終未成功入圍，後來參加香港電視台《TVB》的藝訓班，被簽約後出演許多電視劇，也因亮麗的外型吸引許多粉絲追隨。近日，鄺靜汶在IG自爆收到飯局邀約，他也公開私訊佐證，畫面中還可見對方開出的價碼，讓鄺靜汶哭笑不得的表示：「都不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑？」。民視 ・ 12 小時前
才升格當爸！金鐘男星突宣布「拋家棄女」公開現身：在台灣很賺錢
「2025好友港節」在台北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔台爸」張啟樂連袂現身力挺。張啟樂分享喜訊，太太已在月初剖腹產下愛女，讓他又驚又喜！他透露，女兒原預產期在十一月，卻因醫生弄錯日期、寶寶體型大而提前催生。談到看見女兒誕生的瞬間感動落淚，他不禁眼眶泛紅。張啟樂更心疼表示，自己整晚未眠幫妻子擠母乳，直呼：「老婆真的很辛苦。」明年也有望可以帶女兒一起來參加「好友港節」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今彩539開獎了！11/8中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114271期開獎，中獎號碼為34、07、08、26、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前