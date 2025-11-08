影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警

記者林汝珊／台北報導

張震以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角。（圖／甲上娛樂提供）

金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。

張震笑說一場為了找被偷的電動腳踏車，真的在街上跑來跑去，「有個外送員看到我以為我車真的被偷了，還想幫我報警，那一瞬間真的滿感動的。」

張震分享拍攝點滴。（圖／甲上娛樂提供）

《幸福之路》描述現實的掙扎與孤獨，被問到自己人生中最幸福的時刻，張震笑說某次睡了長達9個小時，中間都沒醒來，感覺特別美好。並透露平常習慣晚睡早起，還要陪10歲女兒吃早餐、上學，「現在睡滿9小時簡直像夢一樣。」

談及片中父女情，他表示現實中也會帶女兒一起到片場，「她知道我在拍戲，也知道我是大明星」，但對於女兒未來是否入行，他笑說會尊重她的選擇。張震也透露已向劇組請假，希望能親自出席金馬獎，對於「二封影帝」也表示：「滿有信心的！這次角色滿特別，也許是因為在紐約拍、或人物經歷不同，我表演時是很放鬆的狀態。」

