影帝高捷降臨《嗨！營業中》 遭鬼鬼大膽逼問「法式熱吻」

【緯來新聞網】實境節目《嗨！營業中》最新一季持續吸引關注。上一集中，演員曾莞婷以海女造型登場，提升節目在35至44歲觀眾群中的收視率至1.32。最新一集則邀請資深演員高捷擔任節目嘉賓。

高捷降臨《嗨！營業中》 。（圖／好看娛樂提供）

節目中，藝人吳映潔與高捷的互動成為看點。吳在節目中大膽提問，從對方的到場時間詢問到個人感情生活，甚至涉及私人話題，讓高捷打趣表示：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」

高捷降臨《嗨！營業中》 。（圖／好看娛樂提供）

主持人莎莎認為高捷顯露出「求救訊號」，而姚元浩則引導高捷進入廚房緩解氣氛。過程中，高捷展現廚藝背景，熟練操作廚具並料理出菜色「金沙海龍王」，獲得節目成員及來賓稱讚。



主廚姚元浩表示，這是他首次將廚房交由他人主導，並對高捷的表現給予肯定。《嗨！營業中》每週六晚間8時在台視首播，當晚10時於Netflix上架；每週日晚間8時於八大綜合台播出。

