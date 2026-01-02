影帝高捷降臨《嗨！營業中》鬼鬼大膽逼問「法式熱吻」

《嗨！營業中》本集邀請到演藝圈江湖地位崇高的影帝「高捷擔任小幫手。本大亮點：當「銀幕硬漢」遇上「吵鬧鬼鬼」火花四射之外，更讓主廚姚元浩甘願交出火爐。

影帝也難招架！鬼鬼連環炮逼問私生活，高捷：看磁場合不合

一向以大膽敢言著稱吳映潔（鬼鬼），這次面對大前輩，火力全開進行「身家調查」。她先是質疑高捷：「怎麼那麼晚才來？」隨後更直接切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度，甚至脫口而出：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」面對鬼鬼的「直球對決」，向來淡定的高捷也險些招架不住，幽默自嘲：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」在一旁的莎莎見狀，直呼感覺高捷正在發出強烈的「求救訊號」。為了護航影帝，姚元浩趕緊使出「搬救兵」，藉故將高捷帶進廚房，這才化解了讓影帝冷汗直流的危機。

高捷（右）招架不住吳映潔連番無底線的盤查探底。圖／好看娛樂

原以為影帝只是來當小幫手，沒想到高捷竟是隱藏版的「神廚」！原來高捷曾有大廚資歷，一進廚房拿起菜刀先把刀磨利，更展現出「蝴蝶花刀工」，讓夥伴們大讚超厲害。身為主廚的姚元浩，這次竟然破天荒「退位」：「我是第一次真的把火爐讓出來給人家做菜，捷哥的專業，真的沒話說。」高捷在節目中親自掌廚，舉手投足間充滿「大廚」的架勢，帥氣的翻鍋動作完成招牌菜「金沙海龍王」，並端著佳餚美味出菜時，讓現場用餐貴賓集體歡呼。

左起莎莎、唐振剛、高捷、姚元浩、吳映潔。圖／好看娛樂

《嗨！營業中》全新一季，每週六晚間8點於台視播出。

