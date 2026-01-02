影帝高捷餐廳打工「大廚級」刀工！ 姚元浩認輸退位

《嗨！營業中》繼上集邀請《影后》曾莞婷化身海女，成功帶收視飆出新高後，本集邀請到演藝圈江湖地位崇高的影帝高捷，擔任小幫手。本集亮點不只是在「銀幕硬漢」遇上「吵鬧鬼鬼」時火花四射，更讓主廚姚元浩甘願交出火爐。

《嗨！營業中》影帝高捷本集擔任小幫手。（圖／好看娛樂）

一向以大膽敢言著稱的吳映潔（鬼鬼），這次面對大前輩火力全開進行「身家調查」。她先是質疑高捷：「怎麼那麼晚才來？」隨後更直接切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度，甚至脫口而出：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」

面對鬼鬼的「直球對決」，向來淡定的高捷也險些招架不住，幽默自嘲：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」而原以為影帝只是來當小幫手，沒想到高捷竟是隱藏版的「神廚」，原來他曾有大廚資歷，一進廚房便拿起菜刀先行磨利，更展現「蝴蝶花刀工」。

高捷在節目中親自掌廚，舉手投足間充滿「大廚」的架勢（圖／好看娛樂）

身為主廚的姚元浩，這次竟然破天荒「退位」表示：「我是第一次真的把火爐讓出來給人家做菜，捷哥的專業，真的沒話說。」高捷在節目中親自掌廚，舉手投足間充滿「大廚」架勢，帥氣翻鍋完成招牌菜「金沙海龍王」，端著佳餚出菜時，讓現場用餐貴賓集體歡呼。

