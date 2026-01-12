影帝鳳小岳搭檔泰劇《獨角獸》葉芷妤 挑戰恐怖新作《無形》

【看見泰國 VisionThai】《女鬼橋》導演奚岳隆恐怖新作《無形》(Phantom) 於1月11日正式開鏡！這部融合道教神秘學與隱形人傳說的驚悚電影，邀來Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤攜手金鐘影帝鳳小岳，挑戰全新恐怖感官體驗。（延伸看：認識《瘋狂獨角獸》台泰混血女主角葉芷妤）

導演奚岳隆、主演葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳等人共同揭開紅布，象徵《無形》開鏡順（來源：官方）

談及這對新鮮搭檔，導演奚岳隆指出，鳳小岳展現出理性中帶有壓抑陰影的氣質，與角色的深邃神秘不謀而合；而葉芷妤則展現出強韌的生命力，並非典型的弱勢受害者。奚岳隆直言：「這不是一個『安全』的組合，但正因為不安全，產生的化學張力才更迷人。」

驚豔坎城 結合禁術與現代恐懼

《無形》由發起日影視 (D-Day Pictures) 製作，去年在坎城影展曝光前導影片後，隨即成功售出馬來西亞、印尼、越南等 7 個東南亞國家的戲院版權。

電影從古老道術出發，將「隱身術」轉化為現代恐懼。奚岳隆強調，本作不同於超能力題材，而是將「隱形」視為一種詛咒，「你越想看清真相，失去的可能越多。」

泰國女星葉芷妤闖影壇 鳳小岳深度參與劇本

26歲的泰國華裔女星葉芷妤，說得一口流利的中文，她去年以《瘋狂獨角獸》打響全球知名度，更憑藉GL劇《Love Design 愛情設計》人氣持續攀升，對於演出電影《無形》，她充滿期待表示：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶兩人第一次排戲，自己有點緊張，多虧小岳幫忙，讓她快速進入狀況。

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者孫銘，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」他也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。

《無形》主演鳳小岳、葉芷妤（來源：官方）

國際化團隊 打造商業驚悚新作

《無形》由奚岳隆與新加坡監製莫澤川 (Nelson Mok) 聯手，並邀來韓國創意製作人宋真先擔任編劇顧問。主演陣容除鳳小岳、葉芷妤外，還包括呂雪鳳、金雲、Darren 邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等。電影由發起日影視製作，並集結台灣大哥大、影一製作、秀泰影城及八大電視等多家重量級單位共同出品，預計於農曆年前殺青。

導演奚岳隆（右）新作《無形》正式開鏡，主演包括呂雪鳳（右二起）、葉芷妤、鳳小岳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等人，預計農曆年前殺青。（來源：官方）

