影帝「狂打8個月」身體每天都痛 殺青後戲服被寫上名字！樂喊：值得了

雷佳音演出《長安的荔枝》。LiTV、雷佳音工作室提供

中國影帝雷佳音演出的《長安的荔枝》，劇情以楊貴妃最愛的荔枝為故事主軸，私下有沒有什麼「惡魔食物」也跟楊貴妃一樣愛不釋手，甚至花心思跑去品嚐？雷佳音笑著說：「最喜歡的美食應該是烤肉和各種麵條（麵食）。」

雷佳音繼續表示：「我喜歡接地氣的料理，我愛逛市場小攤感受傳統的人情味！我曾休假在家時看到一家很感興趣的餐廳，特別開車幾小時去，因為我平時也愛看美食紀錄片，工作時也愛到當地特色店家體驗，然後拍照和朋友分享，我覺得，透過食物的角度去了解當地人文是很有意思的事。」

雷佳音被讚佳作不斷。LiTV、雷佳音工作室提供

演出三部馬伯庸老師的作品，包括《長安十二時辰》、《長安的荔枝》與《古董局中局》，其中《長安的荔枝》是部結合歷史背景與喜劇橋段的古裝劇，但雷佳音坦言最難的是《長安十二時辰》，「這部戲共拍了8個月，感覺每天都是打戲，胳膊都是疼痛狀態，直到殺青日，動作組把我的戲服上寫了我的名字，當時覺得辛苦值得，有種被認可的成就感」。

《長安的荔枝》中，許多角色演員都曾在《長安十二時辰》中和雷佳音就合作過，相處宛如家人般，雷佳音說：「和他們的益處是溝通成本比較低，對戲時確實是更放鬆、更有默契。」

20251109雷佳音戲裡角色千變萬化，戲外給人踏實幽默感。LiTV、雷佳音工作室提供

雷佳音的作品風格差異極大，他分享：「我接戲倒是沒有刻意要求自己，每次都要接一個和上一個差距很大的角色，也許是新角色某個點打動了我，又或者是這種角色我確實沒嘗試過就挑戰一下，主要還是順其自然的接。」

粉絲常說雷佳音身上有一種「反差萌」的親切感，戲裡角色千變萬化，戲外卻總給人踏實幽默的印象，可愛的他面對生活，將很多小新奇視為樂趣，「像最近吃到了一個和臉一樣大的包子，我就覺得別厲害」。他也透露完成目前手上拍攝與宣傳行程後，預計會小小休假一下，「暫時沒有再接工作，想趁這段時間放鬆、放鬆，從各方面去調整一下自己再出發」。

粉絲常說雷佳音身上有一種「反差萌」的親切感。LiTV、雷佳音工作室提供



