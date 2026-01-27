影歌大咖怒ICE殺人！凱蒂佩芮、娜塔莉波曼發聲力挺明州

美國歌手凱蒂佩芮在Ig動員粉絲，呼籲寫信給選區內的聯邦參議員，在國會阻擋ICE運作資金。左/翻攝Ig 右/路透社



美國聯邦幹員近日在明尼蘇達州強硬逮捕外來移民，並射殺兩名現場抗議的美國公民，此事件引爆各界怒火。知名女星娜塔莉波曼、歌手凱蒂佩芮紛紛發聲表達不滿，凱蒂佩芮更呼籲所有歌迷寫信給國會議員，要求凍結移民暨海關執法局（ICE）資金。

擁有兩億IG追蹤者的凱蒂佩芮（Katy Perry）週一（1/26）在帳號發文寫著：「將怒火轉為行動」（turn anger into ACTION）。該篇貼文呼籲粉絲在1月39日以前寫信給代表其選區的聯邦參議員，要求他們凍結ICE的100億美元資金。發文寫著：「權力掌握在你們手上。打電話給你們的參議員…因為現在是時候，把怒火轉化為行動。」

川普政府近日以明尼蘇達州出現非法移民濫用聯邦資金為由，派出大量ICE及美國邊境巡邏隊（USBP）幹員前往明州大城明尼阿波利斯誘捕外來移民。期間發生兩起聯邦幹員槍殺抗議民眾事件，兩名死者分別是育有3名子女的母親古德（Renee Good）和急診醫護人員普雷蒂（Alex Pretti）。兩人均為美國公民。

除了凱蒂佩芮公開動員粉絲採取行動反制川普政府，另一名知名歌手、怪奇比莉（Billie Eilish）也在Ig上po文讚揚普雷蒂是「真正的美國英雄」，並要求其他名人一起聲援明州抗議民眾。

好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）近日配戴「ICE OUT」（ICE滾開）別針出席日舞影展並受訪表示：「這個國家現在發生的事情實在非常驚悚。聯邦政府、川普政府、諾姆（國土安全部部長）、ICE，他們所做的事情是最糟糕的人性示範。」

男星艾德華諾頓（Edward Norton）也在近日的訪問中痛批：「這幾天的事情就像是，我們有蓋世太保射殺美國公民？我們在這裡討論電影的同時，有一支非法軍隊正在槍口對準美國公民。」

不僅影藝界發聲，代表NBA球員的美國國家籃球協會球員工會（NBPA）週日（1/25）發聲明表示，NBA球員不能對明州事件保持沉默。聲明中說：「現在比以往的任何時候都需要捍衛言論自由，並和在明尼蘇達抗議且冒著生命危險追求正義的人們站在一起。」

