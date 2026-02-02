影歌雙棲並進 蕭子墨對戲安心亞 火花十足

蕭子墨電影表現亮眼。

記者戴淑芳∕台北報導

蕭子墨接連在電影《幸運閣》與《陽光女子合唱團》中，分別與顏卓靈、安心亞對戲，展現截然不同的情感表演層次。展望未來，蕭子墨持續在影像與音樂雙線推進。

《幸運閣》由黃婷婷導演執導，蕭子墨在片中飾演存在於回憶中的關鍵人物，是奶奶年輕時期的丈夫，透過眼神、肢體與情緒留白，堆疊出被時間珍藏的深情回憶；而在《陽光女子合唱團》中，他則以「麥可律師」一角留下鮮明印象，與安心亞的互動同樣引發觀眾討論。

《陽光女子合唱團》上映將近一個月，票房已正式突破3.5億元，蕭子墨笑說自己已看了兩次電影，「第2次還是哭慘了」導演林孝謙也公開肯定他態度認真、相當敬業，「有大將之風」，並盛讚他與安心亞的對手互動火花十足。

展望未來，蕭子墨繼2025年發行個人創作首支單曲〈開始的地方〉，並於2026年1月5日生日當天推出全新單曲〈調頻〉，同時預告今年3月將推出第3首情歌單曲〈最好我先愛你〉。期待觀眾看見他更多不同面向的表演可能。