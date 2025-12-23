影爆怒火！印度醫狠揍病患 只因一句話就抓狂

（記者許皓庭／綜合報導）印度西姆拉甘地醫學院爆發醫病衝突，醫師拉加夫遭控在病房內狂毆呼吸困難的病患。影片瘋傳後引發全印抨擊，家屬集結抗議要求嚴懲。目前醫師已遭停職，警方依殺人未遂罪名受理。衝突導火線疑因病患不滿醫師語氣傲慢，反問「你對家人也這樣說話嗎？」導致醫師理智斷線動手，全案調查中。

這起震驚當地的暴力事件發生於 22 日。36 歲受害者潘瓦爾（Arjun Panwar）因呼吸功能障礙入院，在完成支氣管鏡檢查後仍感不適，遵照醫囑在肺科病房空床休息。不料醫師拉加夫到場查看報告時態度不佳，甚至使用帶有輕蔑意味的代名詞「你」（tu）來稱呼潘瓦爾。潘瓦爾向媒體表示：「我要求他用尊重語氣跟我說話，但他變得咄咄逼人。我問他『是不是也用這種方式跟家人說話』，他說我在針對他，然後開始打我。」

流出的側拍畫面顯示，身著白袍、佩戴口罩的醫師情緒完全失控，對著蜷縮在病床上的潘瓦爾不斷揮拳痛擊其頭部。儘管現場另一名醫療人員試圖拉住潘瓦爾的腿部阻止其反擊，潘瓦爾也奮力掙扎格擋，但醫師仍強拉病床護欄、持續進行單方面猛擊，導致潘瓦爾鼻骨嚴重受傷。影片由隨行親屬拍下後於社群媒體傳播，隨即在醫院外引發數百名民眾聚集抗議，要求醫院給出交代。

針對這起失控的醫療暴力，甘地醫學院醫務主任拉奧證實，涉事醫師目前已停止職務並轉調至醫教處聽候處分。州政府健康部長與首席部長亦對此表達高度關切，指示必須採取「懲戒性行動」以維護病患安全。儘管醫師辯稱是因病患不配合治療在先，但暴力影像已重創醫療機構形象，全案正由警方與院方專案小組同步深入釐清中。

