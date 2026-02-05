影片上線10天就點閱破億！高市早苗人氣超越流行樂壇紀錄

2026年1月26日，日本自民黨發布黨魁高市早苗的競選宣傳影片，至2月5日已點閱破億。影片截圖



日本眾議院大選將於週日（2/8）登場，提前解散國會的首相高市早苗人氣高漲，為自民黨候選人助選時，所到之處都掀起旋風，就連宣傳影片也在上傳9天後就點閱破億，以政治影片而言相當罕見。

《日本時報》報導，自民黨1月26日於YouTube官方頻道上傳這支高市早苗的宣傳影片，當天也是大選競選活動開跑前夕。影片標題為「讓日本列島更強大、更富足」，30秒的內容只有高市獨白。

身為自民黨總裁的高市在影片中說：「未來必須由自己親手創造，自民黨將帶頭迎接挑戰。」

這支影片上傳9天即突破1億次觀看，至週四（2/5）下午，點閱已突破1億1790萬次。

相較之下，日本樂壇人氣組合YOASOBI的熱門歌曲〈Idol〉雖是日本史上最快突破1億次觀看的MV，但也費時35天才達成紀錄。

不過也有論點稱，自民黨在X平台等社群媒體上強力宣傳這支影片，才促成點閱紀錄，究竟投入了多少廣告經費，引發外界質疑。

根據日本《公職選舉法》，個別候選人禁止投放付費網路廣告，但政黨若廣告內容僅連結至競選網站，仍屬合法。

自民黨官方頻道約有19.6萬名訂閱者，先前觀看次數最高的影片，是前首相石破茂在2024年眾院選舉前發布的影片，觀看次數約2200萬次。

日本新興小黨「參政黨」的頻道訂閱人數約為自民黨的三倍，觀看次數最高的影片是在去年5月上傳，目前點閱約4800萬次。

參政黨黨魁神谷宗幣週二（2/3）在X平台發文稱，該黨的網路（宣傳戰）「打得很辛苦」，計劃投放更多廣告。

原為眾院第四大黨的國民民主黨，觀看次數最高的YouTube影片是在2024年10 月上傳，約有1400萬次觀看。

至於主要反對黨立憲民主黨與公明黨新近組成的「中道改革聯合」，今年1月上傳的影片則吸引約100萬次觀看。

