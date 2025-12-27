影片剪輯出包"關鍵0.5秒偷吐" 日正妹大胃王宣布停更

社會中心／綜合報導

擁有85萬YT粉絲、定居韓國的知名日籍吃播YouTuberTogimochi（偷ㄍㄧ摸機），被眼尖網友抓包，日前在吃播熱狗時，竟然偷偷把食物吐出來，粉絲紛紛質疑她都靠"假吃"騙人，直呼太失望了。對此，Togimochi之後發聲明，說身體因素極想多花時間陪家人，宣布YT頻道將進入"無限期停更"，但面對假吃爭議，卻沒有正面回應。

大口大口咬下酥脆熱狗，知名的大胃王YouTuber"Togimochi"，靠著吃播擁有超高人氣，沒想到，卻因為這一幕大翻車！

只見她吃到第四支熱狗時，立刻低下頭，在前方可樂和食物遮掩下，迅速把食物吐出來，僅僅0.5秒，疑似剪輯失誤，被眼尖的網友抓包，粉絲們立刻炸鍋，質疑是不是都"假吃"，邊吞邊吐，讓她形象瞬間崩塌。





正妹大胃王爆假吃被抓包 宣布YT頻道無限期停更

正妹大胃王爆假吃被抓包 宣布YT頻道無限期停更。（圖／民視新聞）





定居韓國、日本籍YouTuber Togimochi擁有85萬粉絲，YT上滿滿的吃播，炸雞、熱狗、泡麵、甜甜圈等通通都有，高人氣吸引不少業者合作，推出周邊。如今被發現"假吃"，大批粉絲覺得被詐騙，直呼"實在太失望了"、"原來人設都是假的"、"你過去都是這樣欺騙我們嗎"、"看了這麼多年，今天才知道妳真面目"。面對排山倒海的爭議，她也PO了影片，但不是道歉。





Togimochi直呼，YT主頻道與副頻道每兩天更新一次的高頻率，加上近期日本的工作量劇增，讓她相當疲憊、體力透支。隨後IG再發布長文，宣布YouTube頻道將進入"無限期停更"，只是對"假吃爭議"都沒有正面回應，只說長期工作壓力下，身體出了問題，並決定慢下腳步，多花時間多陪女兒'家人。畢竟大胃王人設翻車，今後想翻身也很難吧~





