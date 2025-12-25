影片曝光！烏克蘭無人機「空爆」俄軍Il-38N反潛機

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰場上演一場精密的「連環計」。烏克蘭國家安全局(SBU)23日公布一段影片，宣稱利用無人機在俄羅斯南部葉伊斯克(Yeysk)空軍基地，成功襲擊了一架罕見的俄軍 Il-38N 反潛機。SBU 指出，這次行動旨在癱瘓俄軍的空中偵察能力，以掩護烏軍隨後在另一港口對俄國潛艦發動的水下突襲。

據軍事網站《The Aviationist》報導，SBU 發布的聲明與影片顯示，這次攻擊發生在本月稍早。烏方使用了一架配備「空爆彈頭」的現代化無人機，在飛機上方引爆，釋放約 2000 枚垂直向下的破片。SBU 宣稱，爆炸直接發生在飛機主設備與雷達艙的上方，並對其中一具引擎造成損害。若經證實，這將是俄羅斯為數不多的 Il-38N 機隊遭受的重大損失。

SBU 透露，這次行動是針對俄羅斯海軍黑海艦隊更大規模打擊計畫的關鍵一環。這架代號「海龍」(Sea Dragon)的 Il-38N 偵察機，具備偵測水下目標的能力，被視為烏軍水下行動的最大威脅。SBU 表示：「癱瘓這架反潛機，確保了特別行動主要部分的成功執行，即摧毀一艘『華沙女人級』(Varshavyanka-class，即改良型基洛級)潛艦。」

報導指出，就在 Il-38N 遇襲後不久，烏克蘭確實在俄羅斯諾沃羅西斯克(Novorossiysk)海軍基地發動了另一波攻擊。烏方聲稱使用新型「水下海寶貝」(Sub Sea Baby)無人載具，擊中並癱瘓了一艘停泊在港內的俄軍潛艦。

Il-38N 是冷戰時期 Il-38 的現代化升級版，全球數量極為稀少。據信俄羅斯海軍僅擁有約 8 架此型飛機。該機配備了先進的「Novella-P-38」感測套件，整合雷達、光電感測器與電子情報系統，能偵測半徑 320 公里內的空中與水面目標，並具備反潛作戰能力。

SBU 估計該機價值約 2400 萬美元(約新台幣 7.57 億元)。《The Aviationist》分析，對於僅擁有少量現代化反潛機的俄軍而言，損失任何一架 Il-38N 都意味著在黑海等高風險區域的監控能力出現缺口，且難以在短時間內彌補。

