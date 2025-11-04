影片曝光！羅馬塔樓部分坍塌致1工人死亡 義大利總理表達哀悼

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕位於義大利首都羅馬的孔蒂塔樓(Torre dei Conti)3日發生部分坍塌，1名羅馬尼亞工人遭困於廢墟數小時後被救援人員救出並送往醫院，但最終仍在醫院身亡。

根據衛報(The Guardian)報導，孔蒂塔樓3日發生2次部分坍塌，第一次坍塌發生上午10時30分左右，第二次坍塌發生在約90分鐘後。義大利表示，被困於廢墟中的羅馬尼亞工人斯特羅伊奇(Octay Stroici)在漫長救援行動中一直保持清醒，救援人員救出他後將其送往醫院，但仍在抵達醫院後不久後去世。

義大利總理梅洛尼發表聲明表示，自己和義大利政府，對斯特羅伊奇離世表達深切哀悼和慰問，在這難以言喻的悲痛時刻，義大利與他的家人和同事同在。

另1名羅馬尼亞人工人也被埋於廢墟下，但他幾乎立即被救援人員救出，並被送往醫院，沒有生命危險。另有2名工人輕傷，拒絕住院治療。

在第一次坍塌發生時身處建築內的工人奧塔維亞諾(Ottaviano)指出，他從陽台上逃生。制服沾滿白色灰塵的他說「太不安全了，我只想回家。」

出生於羅馬的卡特琳娜(Caterina)當時也在現場，和其他許多圍觀者在一起。她說自己以前在羅馬從未經歷過這樣的事情。

Sono drammatiche le immagini che raccontano quello che sta accadendo a Largo Corrado Ricci. C'è grande apprensione e preoccupazione per i due crolli consecutivi che hanno interessato in poche ore la Torre dei Conti nell'area del parco archeologico dei Fori Imperiali. Prima di… pic.twitter.com/kjCauvNvMW— Luciano Nobili (@lucianonobili) November 3, 2025

