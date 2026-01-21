影片曝光！許家父子化身金寶樂團主唱 登台嗨翻全場

許介立化身金寶樂團主唱，並高唱香港搖滾樂隊Beyond知名歌曲《海闊天空》。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶(2312)集團今天攜手電源供應器廠康舒(6282)、代工廠泰金寶-DR(9105)在南港展覽館舉辦年度旺年會，席開360桌，抽獎總金額1000萬元，最大獎為總裁獎10萬元，身兼三間企業的董事長許介立率領旗下金寶樂團上台，與集團總裁許勝雄接力化身主唱，現場氣氛嗨翻。

許介立此次在旺年會上期許今年營運成長，並高唱香港搖滾樂隊Beyond知名歌曲《海闊天空》，許勝雄則接力演唱台語金曲歌王洪榮宏的《相思雨》以及歌手鄧麗君的《月亮代表我的心》，許勝雄向集團員工表示，「未來的日子就靠我們共同努力，沒有我們超越不了的環境，只要我們齊心協力」。

許介立提到，集團非常重視ESG，金寶已連續五年獲選「幸福企業」，在TCSA永續報告評比也獲得金牌肯定，並連續兩年入選「百大永續標竿企業」。在康舒方面，某種程度上屬於「消耗能源」的產業，因此在ESG上更需要重視能源管理，並思考如何回饋地球與社會，在同仁努力下，康舒已連續11年獲選「百大永續標竿企業」。

金仁寶集團總裁許勝雄演唱台語金曲歌王洪榮宏的《相思雨》以及歌手鄧麗君的《月亮代表我的心》。(記者方韋傑攝)

許介立說，除了企業營運上的努力，集團也透過旗下「許潮英基金會」持續回饋社會，長期關注偏鄉學童與獨居長者，提供更多照顧與資源。因此也獲得文化部「文心獎」以及教育部社會教育相關獎項的肯定。整體而言，集團希望在追求營運成長的同時，也能把所獲得的資源盡可能回饋社會，善盡企業社會責任。

