影片有中華民國國旗 裴洛西宣布退休 川普評「是好事」

美國前眾院議長「裴洛西」，宣佈將在這個任期結束後退休，她在社群媒體公布的退休影片中，還包括她在2022年訪臺行，甚至出現中華民國國旗。裴洛西宣布引退，向來和她不對盤的美國總統川普表示，她的退休對美國是好事。

裴洛西宣布在這個任期結束後，將不再競選連任。（圖／達志影像美聯社）

美國前眾院議長裴洛西宣布將在本屆任期結束後退休，結束長達近40年的政治生涯。這位85歲的民主黨資深政治人物透過一段近6分鐘的影片公開此決定，影片中還包含她2022年訪台畫面及中華民國國旗。裴洛西作為美國史上第一位也是唯一一位女性眾院議長，以堅定立場和不畏強權著稱，尤其在對中國政策及支持民主人權方面展現強硬態度，她與美國總統川普的對立關係也廣為人知。

廣告 廣告

裴洛西透過社群網站發布5分50秒的影片，宣布在本屆國會任期結束後不再尋求連任。她在影片中向她所熱愛的舊金山市民傳達訊息，鼓勵他們相信自己的力量。裴洛西的政治生涯始於1987年，至今已連任19屆聯邦眾議員，她的現任期將在2027年1月3日結束。作為華府政壇最具權力與影響力的女性，裴洛西面對川普總統從不退縮，曾在2019年川普國情咨文後以特殊的鼓掌方式表達不滿，次年更當眾撕毀川普的演講稿，這些舉動都成為政壇經典畫面。她還兩度主導川普的彈劾案，雙方毫不掩飾彼此的敵意。

裴洛西曾形容川普是「卑鄙的生物」和「世界上最糟糕的存在」，而川普對裴洛西的退休表示歡迎，稱她是「邪惡的女人」，並認為她的退休「對國家是一件大好事」，甚至形容她是「國家的巨大負擔」。相比之下，前美國總統歐巴馬感謝裴洛西推動立法通過歐巴馬健保，眾多民主黨人也向她的貢獻致敬。眾院少數黨領袖更讚揚她的任期是「經典、傳奇、具有歷史意義且有變革性」的。

裴洛西在國際事務上立場鮮明，堅定支持烏克蘭，對中國採取強硬態度。2022年她不顧壓力訪問台灣，一度引發北京和華盛頓之間的外交緊張。她的告別影片回顧了近40年的政治生涯，包括支持1989年六四學運、訪問台灣的畫面，以及舊金山唐人街的中華民國國旗。裴洛西以捍衛民主與人權的價值觀著稱，其高跟鞋形象也深入民心。隨著她宣布退休，民主黨世代交替的議題也隨之浮上檯面。

更多 TVBS 報導

紐約市長激戰！曼達尼衝第一 川普喊棄保：改投古莫！

美國地方選舉登場前夕 歐巴馬：白宮上演鬧劇無法無天

歧視？ 川普AI惡搞民主黨眾院領袖 范斯緩頰：只是開玩笑

7年來首次！ 美國政府關門 影響AIT臉書也停擺

