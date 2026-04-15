將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

影片生成邁入「即時操控時代」！MotionStream技術讓影像生成邊做邊改

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】影音AI正從一次性生成，進化為「即時互動式創作」。Adobe最新展示的MotionStream技術，主打在影片生成過程中即可同步調整內容，讓創作者能像操作設計工具一樣即時修改畫面。

影片生成邁入「即時操控時代」！MotionStream技術讓影像生成邊做邊改

過去生成式影音工具大多採用「生成後再修改」的模式，一旦需要調整畫面，往往必須重新輸出整段內容。MotionStream則透過將影片拆解為連續片段，使使用者能在生成過程中直接改變鏡頭角度、物件位置甚至動態效果。

廣告 廣告

這項技術的關鍵，在於將影片視為「持續生成的動態系統」，而非靜態結果。系統會即時回應操作並重新計算畫面，使創作流程更接近即時剪輯與導演操作。

同時，該技術也能自動補足細節動作，例如物件移動時產生的自然變化，降低人工動畫與後製負擔。

整體來看，影音AI正從「生成工具」轉向「互動式創作平台」。當內容可以即時被操控，未來影視製作將更接近即時設計流程，大幅提升創作效率與靈活性。