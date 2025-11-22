影片自稱「一刀未剪」卻刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」 三立回應了

南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站今明兩天在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年來首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉。總統賴清德昨（21）日談到此事卻脫口說出「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。網友發現，《三立新聞》一段標榜「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢又有閒」的語句給剪掉；對此，三立在原片頻道留言說明。

政府支持下 賴清德期望本土文化回流

賴清德昨日受訪表示，這幾年韓國天團BlackPink已多次來台演出，香港與台灣的巨星演唱會同樣大受歡迎，這表示台灣經濟的進步。他說：「那麼有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。」

賴清德進一步指出，「這代表台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間。」非常希望在政府支持下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地，大家共同來創作。

賴清德「有錢又有閒」語句被質疑遭剪 三立發聲駁斥

賴清德「台灣人有錢又有閒」的發言在網路上引發熱議，不久，有網友在Threads發文指出，「三立的『一刀未剪』把賴總統『有錢又有閒』給切掉了…」，底下也有網友開酸三立，「不愧是北檢認證的綠媒」、「還是得靠黨媒救援賴功德」。

網路延燒超過半天後，《三立新聞》在原片頻道留言說明，「針對部分網友，誤解三立新聞網並未播放賴清德總統講話原文，特此在此做出說明：該片段影片剪接前20秒之精華，並未刻意截取任何片段。賴總統的全部談話，在影片後面4:52有全部播放完整，特此說明，也感謝網友的指教」。

