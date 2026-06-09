影片／毒駕還逃！板橋警連轟8槍逼進巷內「駕駛跪地被逮」

財經中心／綜合報導台股近期波動劇烈，牽動無數投資人的敏感神經，不過在市場哀鴻遍野之際，竟然有人因為「股市崩盤」而興高采烈。網紅電商企業家「486先生」陳昶旭8日就在社群平台分享一段搭乘計程車時有趣經歷，運將一見到他就興奮喊「（台股）跌快3千點了，應該還會繼續跌」，486先生一問才發現司機並沒有買股票，並好奇反問「你是在爽什麼？」。486先生聽完對方的回答後直言：「你就是在仇富啦」，沒想到對方當場愣了一下，並承認「有的人一夜致富」確實讓他很不甘心。

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