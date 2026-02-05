影片）／花壇農會表揚39位傑出農業人才 鼓舞在地農業發展

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】花壇鄉農會今（5）日舉辦「115年農民節慶祝大會」，表揚模範農民及優秀青農共39位，肯定他們深耕土地、推動地方農業的貢獻，並藉此凝聚農業向心力。

花壇鄉農會舉辦農民節慶祝大會，表揚39位模範農民與優秀青農，肯定他們多年辛勤耕耘。（記者陳雅芳攝）

花壇鄉農會今（5）日在四樓大禮堂熱鬧舉辦「115年農民節慶祝大會」，活動現場洋溢溫馨與敬意，共表揚模範農民、優秀青農等39位傑出農業人才。花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，農民是國家安定的基石，他們的辛勞與付出值得社會最高敬意，也期盼透過表揚活動凝聚農業向心力。

顧碧琪指出，面對氣候變遷與經營成本上升的挑戰，農會積極爭取各界資源，展現公私協力成果。除了農會既有補助外，彰化縣政府與花壇鄉公所去年共編列經費補助農藥款25萬5150元，實質減輕農友負擔，提升整體產業競爭力。

近年來，花壇農產品表現亮眼。顧碧琪說，龍眼蜂蜜榮獲縣級評鑑頭等獎，網紋洋香瓜摘下亞軍與優勝，而農會推出的茉莉花系列產品更勇奪「彰化百大商品金質獎」，展現地方農產的優質品牌力。

在經營管理方面，花壇鄉農會也表現優異，獲頒第19屆農金獎「營運卓越獎」，顯示財務穩健，深受鄉親信賴。此外，農會長期投入社區服務，榮獲農業部「第四屆全國十大綠色照顧優良典範」及「特色家政班」肯定，成功轉型為兼具產業推動與在地照顧功能的永續組織。

展望未來，顧碧琪表示，農會將持續深化食農教育，並邀請民眾走進「茉莉花壇夢想館」，以實際行動支持在地無毒茉莉花產業，結合農業與觀光，創造更高附加價值。

活動尾聲，由家政班員端出象徵吉祥富足的富貴米糕與與會者分享，現場洋溢濃濃人情味，也為花壇農業未來發展注入更多信心。