影片｜Google釋出Nano Banana Pro黃金法則！財報圖、YouTube封面…9種專業級圖片提示詞一次收
Google DeepMind 開發者推廣大師維納德（Guillaume Vernade）在社群平台X上，發布了該模型的完整指南，強調 Nano-Banana Pro 已從上一代好玩性質的圖像生成，躍升為具備功能性的專業資產生產工具，適用於多種實用情境，從財報視覺統整、電影分鏡、房屋裝修等都能夠自己DIY。
動手前，先懂4個提示詞的黃金法則
Nano-Banana Pro 是思考型模型，能理解意圖與物理規則，維納德認為， 要達到最好的產圖效果，必須捨棄傳統零碎的關鍵字堆疊（Tag Soups），像是只寫狗、公園、4K、真實感等關鍵字，而是以創意總監的思維下達清晰、具體且帶有上下文的指令 。
維納德也提供4個提示詞的黃金法則：
1. 用對話修改而非重新生成： 若圖像已有 80% 符合需求，請勿重新生成，直接以對話方式要求修改。
☛ 例如：「很好，但請把燈光改為夕陽，並將文字改為霓虹藍」
2. 以自然語言和完整的句子溝通： 像對人類藝術家進行指導一樣，使用完整的句子與正確語法，避免破碎的關鍵字。
☛ 例如：不要寫帥氣跑車、霓虹燈、8K，改成「電影廣角鏡頭下，一輛未來感跑車在雨夜東京街頭奔馳，霓虹燈反射在濕滑路面與車身金屬底盤上」。
3. 具體描述材質： 定義主體、場景與光影，對於材質應具體描述。
☛ 例如：描述一位「穿著復古香奈兒風格套裝的優雅老婦」的女士，並加上霧面質感、髮絲紋金屬、揉皺的紙等。
4. 提供情境： 告知AI模型圖片的用途，模型便會自動啟動「思考」模式。
☛ 例如：「為一本巴西高級食譜製作的三明治圖片」，模型將自動推斷出專業的擺盤與景深。
要注意的是，如果在Google AI Studio使用Nano-banana Pro，需要另外付費解鎖API Key；一般使用者可透過Gemini頁面，免費使用Nano Banana Pro操作各種圖像玩法。
Nano-Banana Pro 9招實用指南！提示詞怎麼寫？
本文範例圖由《數位時代》透過 Gemini 實際生成，讀者可自行指示AI依照模板格式改寫成想要的主題內容，例如「Transformer 神經網路架構」改成「葉綠素應用」等，或是將冬季情境改成夏季，玩法自由發揮！
1. 文字渲染、資訊圖表與視覺合成
Nano-Banana Pro模型具備 SOTA 等級的文字處理能力，能將資訊轉化為清晰的視覺內容。
提示詞寫作技巧〉
資訊壓縮： 手動上傳財報、數據等文字或PDF檔後，指示模型將數據「壓縮」為現代化資訊圖表。
指定風格： 明確指定風格為雜誌排版、技術藍圖或手繪白板。
引言標註： 明確列出需要在圖片中精準顯示的文字內容。
▶ 財報資訊圖表（須先上傳財報文件）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Generate a clean, modern infographic summarizing the key financial highlights from this earnings report. Include charts for 'Revenue Growth' and 'Net Income', and highlight the CEO's key quote in a stylized pull-quote box.
製作一張乾淨、現代的資訊圖表，總結這份財報的關鍵財務亮點，包含營收成長與淨利的圖表，並用風格化的引用框強調執行長的關鍵名言。
▶ 復古風格儀表板
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Make a retro, 1950s-style infographic about the history of the American diner. Include distinct sections for 'The Food,' 'The Jukebox,' and 'The Decor.' Ensure all text is legible and stylized to match the period.
製作一張復古 50 年代風格的資訊圖表，介紹「美式餐廳」的歷史。包含「食物」、「點唱機」和「裝潢」等不同區塊。確保所有文字清晰可讀，並符合當時的風格。
▶ 技術藍圖（須先上傳建築照片）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create an orthographic blueprint that describes this building in plan, elevation, and section. Label the 'North Elevation' and 'Main Entrance' clearly in technical architectural font. Format 16:9.
繪製一張正投影藍圖，描述這棟建築的平面、立面和剖面。使用技術建築字體清晰標示「北向立面」和「主要入口」。格式為「16:9」。
▶ 手繪白板教學圖
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Summarize the concept of 'Transformer Neural Network Architecture' as a hand-drawn whiteboard diagram suitable for a university lecture. Use different colored markers for the Encoder and Decoder blocks, and include legible labels for 'Self-Attention' and 'Feed Forward'.
將「Transformer 神經網路架構」的概念總結為一張適合大學講課的手繪白板圖。使用不同顏色的麥克筆「繪製編碼器」和「解碼器區塊」，並加上清晰的「自注意力機制」和「前饋」標籤。
2. 角色一致性與病毒式縮圖
支援最多 14 張參考圖像（6 張高保真），實現「身分鎖定 (Identity Locking)」。
提示詞操作技巧〉
身分鎖定： 提示詞需包含「保持人物臉部特徵與自行上傳的圖片1完全一致」。
表情與動作： 指定人物在保持身分的同時，改變表情或動作（如驚訝並指向右側）。
病毒式構圖： 適合製作 YouTube 縮圖，一次結合人物、誇張圖形與粗體文字標題。
▶ 病毒式影片縮圖（須先上傳一張參考圖1）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
The "Viral Thumbnail" (Identity + Text + Graphics):Design a viral video thumbnail using the person from Image 1. Face Consistency: Keep the person's facial features exactly the same as Image 1, but change their expression to look excited and surprised. Action: Pose the person on the left side, pointing their finger towards the right side of the frame. Subject: On the right side, place a high-quality image of a delicious avocado toast. Graphics: Add a bold yellow arrow connecting the person's finger to the toast. Text: Overlay massive, pop-style text in the middle: '3分钟搞定!' (Done in 3 mins!). Use a thick white outline and drop shadow. Background: A blurred, bright kitchen background. High saturation and contrast.
使用圖片 1 的人物設計一張病毒式影片縮圖。臉部一致性：保持人物臉部特徵與圖片 1 完全相同，但表情改為興奮和驚訝。動作：將人物置於左側，手指指向畫面右側。主體：在右側放置一張高品質的「酪梨吐司」圖片。圖形：加入一個醒目的黃色箭頭連接人物手指與吐司。文字：在中間疊加巨大的普普風文字：「3分鐘搞定!」。使用粗白框和陰影。背景：模糊、明亮的廚房背景。高飽和度與對比度。
▶ 角色故事系列（須先上傳一張角色參考圖）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create a funny 10-part story with these 3 fluffy friends going on a tropical vacation. The story is thrilling throughout with emotional highs and lows and ends in a happy moment. Keep the attire and identity consistent for all 3 characters, but their expressions and angles should vary throughout all 10 images. Make sure to only have one of each character in each image.
創作一個包含 10 張圖片的有趣故事，描述3 個毛茸茸的朋友去「熱帶地區度假」。故事要有驚險刺激的情節與情緒起伏，最後以快樂的時刻結尾。保持 3 個角色的服裝和身分一致，但在這 10 張圖片中，他們的表情和角度應有所變化。確保每張圖片中每個角色只出現一次。
▶ 品牌形象生成（須先上傳一張參考圖）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create 9 stunning fashion shots as if they’re from an award-winning fashion editorial. Use this reference as the brand style but add nuance and variety to the range so they convey a professional design touch. Please generate nine images, one at a time.
創作 9 張令人驚豔的時尚照片，就像獲獎的時尚社論一樣。使用此參考圖作為品牌風格，但在系列中加入細微變化和多樣性，以傳達專業的設計感。請逐一生成這9張圖片。
3. 結合 Google 搜尋的基礎學習
利用 Google Search 獲取即時數據，減少AI幻覺並顯示真實世界資訊。
提示詞寫作技巧〉
動態數據視覺化： 要求模型根據即時資訊（如天氣、股價、新聞）生成圖表。
邏輯驗證： 模型會在生成圖像前，先透過搜尋結果進行推理，確保內容符合事實。
▶ 活動視覺化
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Generate an infographic of the best times to visit the U.S. National Parks in 2025 based on current travel trends.
根據目前的旅遊趨勢，生成一張 2025 年造訪美國國家公園的最佳時機資訊圖表。
4. 進階編輯、修復與上色
透過對話式指令進行複雜修圖，無需手動繪製遮罩。
提示詞寫作技巧〉
語意編輯： 直接描述修改內容，例如：「移除背景遊客，填補符合周圍環境的鵝卵石紋理」。
風格轉換與修復： 上傳黑白漫畫或舊照片進行上色，或進行風格置換（Style Swapping）。
在地化： 上傳廣告圖片，指令模型將背景改為不同國家（如東京），並自動翻譯圖中文字。
▶ 物件移除與畫面修補（須先上傳照片）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Remove the tourists from the background of this photo and fill the space with logical textures (cobblestones and storefronts) that match the surrounding environment.
移除背景中的遊客，並用符合周圍環境的邏輯紋理（鵝卵石和店面）填補空白。
▶ 漫畫上色（須先上傳黑白漫畫）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Colorize this manga panel. Use a vibrant anime style palette. Ensure the lighting effects on the energy beams are glowing neon blue and the character's outfit is consistent with their official colors.
將這格漫畫上色。使用鮮豔的動漫風格配色。確保能量光束的光效是發光的霓虹藍，且角色的服裝符合其官方設定顏色。
▶ 在地化與翻譯（須先上傳參考照片）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Take this concept and localize it to a Tokyo setting, including translating the tagline into Japanese. Change the background to a bustling Shibuya street at night.
以此照片概念為基礎，將其在地化為東京場景，包括將標語翻譯成日文。將背景改為夜晚繁忙的涉谷街頭。
▶ 季節與光影控制（須先上傳參考照片）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Turn this scene into winter time. Keep the house architecture exactly the same, but add snow to the roof and yard, and change the lighting to a cold, overcast afternoon.
將原本場景轉變為冬季。保持房屋建築結構完全不變，但在屋頂和庭院加上積雪，並將光線改為寒冷、陰沉的午後。
5. 維度轉換 (2D ↔ 3D)
跨維度理解能力，適用於建築、設計與迷因創作。
提示詞寫作技巧〉
2D 轉 3D： 上傳平面配置圖，指令生成擬真的 3D 室內設計簡報板。
3D 轉 2D： 將 3D 渲染圖轉換為像素藝術 (Pixel Art) 或技術線稿。
▶ 2D 平面圖轉 3D 室內設計（須先上傳2D 平面圖）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Based on the uploaded 2D floor plan, generate a professional interior design presentation board in a single image. Layout: A collage with one large main image at the top (wide-angle perspective of the living area), and three smaller images below (Master Bedroom, Home Office, and a 3D top-down floor plan). Style: Apply a Modern Minimalist style with warm oak wood flooring and off-white walls across ALL images. Quality: Photorealistic rendering, soft natural lighting.
根據上傳的 2D 平面圖，生成一張專業的室內設計提案板。版面配置：拼貼形式，上方為一張大的主圖（起居區的廣角透視），下方為三張小圖（主臥室、家庭辦公室和 3D 俯視平面圖）。風格：在所有圖片中套用現代極簡風格，搭配溫暖的橡木地板和米白色牆面。品質：照片級渲染，柔和的自然光。
▶ 2D 轉 3D 迷因
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Turn the 'This is Fine' dog meme into a photorealistic 3D render. Keep the composition identical but make the dog look like a plush toy and the fire look like realistic flames.
將「This is Fine」狗狗迷因圖轉變為照片級真實的 3D 渲染圖。保持構圖完全相同，但讓狗狗看起來像毛絨玩具，火看起來像真實的火焰。
6. 高解析度與材質紋理
提示詞寫作技巧〉
指定解析度： 明確要求「4K 解析度」或「高保真輸出」。
細節描述： 描述微觀細節，如：「青苔森林地面的光影」或「漢堡麵包的焦脆紋理」。
▶ 4K 材質生成
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Harness native high-fidelity output to craft a breathtaking, atmospheric environment of a mossy forest floor. Command complex lighting effects and delicate textures, ensuring every strand of moss and beam of light is rendered in pixel-perfect resolution suitable for a 4K wallpaper.
運用原生高保真輸出，打造一張令人屏息、充滿氛圍感的長滿青苔的森林地面環境圖。控制複雜的光效和細緻的紋理，確保每一縷青苔和光束都以適合 4K 桌布的像素級解析度呈現。
▶ 複雜邏輯材質
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create a hyper-realistic infographic of a gourmet cheeseburger, deconstructed to show the texture of the toasted brioche bun, the seared crust of the patty, and the glistening melt of the cheese. Label each layer with its flavor profile.
製作一張美味起司漢堡的超寫實資訊圖表，以解構方式展示烤布里歐麵包的質地、肉餅的焦脆表皮以及起司融化時的光澤。標註每一層的風味輪廓。
7. 思考與推理能力
模型預設開啟「思考」模式，先進行邏輯運算再生成圖像。
提示詞寫作技巧〉
數學解題： 指令模型在白板圖像上列出數學公式的解題步驟。
視覺推理： 上傳完工照片，要求模型逆向生成「施工期間」的畫面（如顯露框架與未完工牆面）。
▶ 數學解題
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Solve log_{x^2+1}(x^4-1)=2 in C on a white board. Show the steps clearly.
在白板上解出 log_{x^2+1}(x^4-1)=2$ in $C$。清楚展示步驟。
▶ 視覺推理
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Analyze this image of a room and generate a 'before' image that shows what the room might have looked like during construction, showing the framing and unfinished drywall.
分析這張房間的圖片，並生成一張「施工前」的圖片，顯示房間在建造過程中，僅有框架和未完工乾式牆的樣子。
8. 單次分鏡腳本與概念藝術
無需網格輔助，單次生成連貫敘事的多張圖像。
提示詞寫作技巧〉
連貫敘事： 指令生成 9 張連續圖像（如廣告分鏡），並要求「身分與服裝在所有圖片中保持一致」。
多角度呈現： 允許角色在不同鏡頭中呈現不同角度與距離。
▶ 電影廣告分鏡
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create an addictively intriguing 9-part story with 9 images featuring a woman and man in an award-winning luxury luggage commercial. The story should have emotional highs and lows, ending on an elegant shot of the woman with the logo. The identity of the woman and man and their attire must stay consistent throughout but they can and should be seen from different angles and distances. Please generate images one at a time. Make sure every image is in a 16:9 landscape format.
創作一個包含 9 張圖片、令人著迷的 9 部曲故事，主角是一男一女，拍攝一支獲獎的豪華行李箱廣告。故事應有情緒起伏，並以女性與 Logo 的優雅鏡頭作結。男女主角的身分和服裝必須全程保持一致，但應從不同角度和距離拍攝。請逐一生成圖片。確保每張圖片皆為 16:9 橫向格式。
9. 結構控制與版面引導
利用參考圖像嚴格控制最終輸出的構圖與版面。
提示詞寫作技巧〉
草圖轉完稿： 上傳手繪草稿，要求模型嚴格依照位置生成產品廣告。
線框圖轉 UI： 上傳 Wireframe 截圖，生成高保真的 App 使用者介面。
網格應用： 配合網格圖片生成像素精靈 (Sprites)，便於後續程式開發應用。
▶ 草圖轉廣告（須先上傳手繪草圖）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create a ad for a [product] following this sketch.
依照此草圖，為 [產品名稱] 製作一則廣告。
▶ 線框圖轉 UI（須先上傳手繪草圖）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Create a mock-up for a [product] following these guidelines.
依照這些準則，為 [產品名稱] 製作模型圖 (Mock-up)。
▶ 像素藝術與網格（須先上傳 64x64 網格圖片）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Generate a pixel art sprite of a unicorn that fits perfectly into this 64x64 grid image. Use high contrast colors.(Tip: Developers can then programmatically extract the center color of each cell to drive a connected 64x64 LED matrix display).
生成一個獨角獸的像素藝術精靈 (Sprite)，使其完美填入此 64x64 網格圖片中。使用高對比配色。
▶ 精靈圖表（須先上傳 64x64 網格圖片）
官方提示詞範例（英）
官方提示詞範例（中）
Sprite sheet of a woman doing a backflip on a drone, 3x3 grid, sequence, frame by frame animation, square aspect ratio. Follow the structure of the attached reference image exactly.
一張女子後空翻的精靈圖表 (Sprite sheet)，3x3 網格，連續動作，逐幀動畫，正方形比例。嚴格遵循附件參考圖的結構。
掌握以上9種基礎提示詞概念後，還可以在 Google AI Studio中，朝進階開發與應用的方向深入摸索更多不同的玩法。
此外，Google也公開免費閱讀的Gemini API 教戰手冊與官方文件，讓用戶可以學習研究程式碼與整合細節。
▶ 點我進入Google AI Studio
▶ 點我免費看Gemini API 教戰手冊
延伸閱讀：Gemini 3 Pro提示詞怎麼下？拆解Google官方教學：從4個實用prompt，掌握黃金技巧
Gamma釋出官方prompt指南！100+個優化指令，涵蓋行銷、業務等領域，中英文提示詞一次收
資料來源：Google AI Studio X
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋
更多報導
英特爾重返蘋果供應鏈？傳有望拿下「初階M字晶片」訂單：對台積電有影響嗎？
Adobe攜手Chrome推限時優惠！網頁版Photoshop「免費用一年」：怎麼安裝？4步驟教學一次看
其他人也在看
對顧客著魔
什麼樣的公司，既能保持成長又創新？ 最近，商業周刊出版新書《向矽谷學敏捷創新》直接點破這道難題。 曾協助全球100多家企業轉型，在史丹佛大學開設「如何帶領組織成功轉型」課程的作者貝南・塔布里奇（Behnam Tabrizi）觀察亞馬遜、蘋果、微軟、特斯拉等矽谷巨頭後，發現這些公司之所以能長到如此規模...商業周刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
車廠掌舵手的人間觀察記！裕隆副董姚振祥低調筆耕半世紀，首本短篇小說集書寫婚姻與失戀
裕隆汽車副董事長暨裕日車總經理姚振祥，隱藏身分竟是出版過3本詩集、1本短篇小說集的作家。寫作近50年，他遊走在工程師與詩人的平行世界，將職場與生活經歷，化成書寫人間百味的養分。今周刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
TikTok「50下晨間跳」爆紅！一分鐘啟動大腦，懶人運動吸數百萬追隨
TikTok爆紅的「50下晨間跳」掀起健康風潮：早上起床後，只需一分鐘原地跳50下，就能啟動大腦、提升血液循環、改善心情。由美國TikTok創作者史密斯分享的影片引發數百萬人跟風。專家指出，這項簡單、低門檻、隨時可做的跳躍習慣，不僅能喚醒身體，也可能促進骨密度、提升含氧量，成為現代人容易執行的晨間運遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白轟行政院不執法像皇帝...卓榮泰喻公司治理：違法決議怎執行？喊話速審兩大預算「其他都可談」
藍白主導立法院三修「財劃法」、8度否決行政院所提覆議，並批評行政院不執行「財劃法」是把自己當皇帝。行政院長卓榮泰周二（12/9）受訪回應，只要立法院好好審議總預算、「強化防衛特別條例」與特別預算，其他都可坐下來談，「行政院無所不能談」。 卓揆強調，政府為的就是讓人民能得到照顧、國家能持續發展、主權能受到保障、安全能勇敢來捍衛，就是這樣、如此而已，沒有其他的要求。 談到立法院與行政院間的僵局，卓揆在致詞時向在做商界領袖們譬喻，若董事會或股東會通過各種規定，違反「公司法」、「證交法」、「商業會計法」等等，「各位董事長、負責人該如何執行、會不會執行？還是會尋求救濟的方式？」今周刊 ・ 22 小時前 ・ 2
想在金融業出人頭地？如何打造財務底氣？黃天牧給學生5個提點、投信大前輩們中肯建議一次看
政治大學金融系、政大金融系友會與凱基投信共同籌設「金英講座」系列課程，周二(12/9)迎來重要篇章，學期倒數最後第二堂課程，講座舉辦「資產管理新趨勢論壇」，邀集金管會前主委黃天牧，多位國內投信要角開講，希望在AI時代從ETF、資產管理，打造年輕人投資力、跨域能力與財務底氣。 論壇邀請講者，包含金管會前主委、中央存保董事長黃天牧，凱基投信董事長丁紹曾，富邦投信董事長黃昭棠，凱基投信投資長歐陽渭棠，國泰投信發言人鄭立誠。 金英講座課程結合理論與產業實務，以「現代金融實務：資產管理的實戰與挑戰」為題，邀請政府機關、金融機構等行業的傑出系友、校友與業界人士返校擔任講師，增進學生對業界實務的了解，拓展視野，並提早進行職涯規劃。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
■ 2025熱搜排行
本周決戰完FOMC利率會議之後，外資就準備過聖誕節了，2026年也就不遠了。回顧2025年，從十大熱搜排行來看台灣人這一年都關注了哪些焦點。台灣Google年度搜尋排行榜依序：地震、大Ｓ、普發一萬登記、hanzii.net(中文拼音工具)、Gemini、方大同、川普、關稅、《許我耀眼》、颱風楊柳。理財周刊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
不確定因素仍高 神達11月營收月減35.63%
神達(3706)公布11月合併營收達78.22億元，月減35.62%，年減0.88%，整體營收不如市場預期，使得今日股價向下開低重挫下跌超過6%以上，向下摜破所有均線，但累計今年前1-11月營收達950.24億元，仍較去年同期成長79.46%。理財周刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Notion釋出提示詞懶人包，教你100個AI Agent實際應用情境，工作效率大飆升！
Notion 推出了《100 個 AI 代理人使用情境》指南，幫助用戶利用 Notion AI Agents 自動化重複性工作，提升生產力與效率。數位時代 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
生成式AI照護機器人「愛寶」亮相！中醫大醫療體系暨生醫園區展跨域創新成果，啟動智慧醫療新紀元
2025 台灣醫療科技展於 12月7日在台北南港展覽館圓滿落幕。中國醫藥大學暨醫療體系今年以「醫療AI機器人・智慧照護新紀元」為主題，展出中醫大醫療體系暨生醫園區在AI照護科技、異體CAR-T、新一代外泌體精準醫療、智慧醫療整合與國際科研合作等多項突破成果，全面體現智慧醫療與生醫創新的最新趨勢。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
陳玉珍提「助理費除罪化」，若通過立委1年多領780萬？韓國瑜發聲表態！變成「公費助理費」影響有多大
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，遭質疑變相替立委加薪，引發跨黨派基層助理強烈反彈，立法院助理工會週二（12/9）向立法院長韓國瑜遞交陳情書表達反對意見。 韓國瑜傍晚發出聲明指出，立法院尊重每一位委員的提案權，會全力捍衛國會助理的權益，更會提醒每一個黨團，「任何修法都不該侵害國會助理工作權。」今周刊 ・ 22 小時前 ・ 2
全民才普發一萬，嘉義市府加碼發6千！ 黃敏惠：發錢不舉債，強化民眾消費力
太幸福了！中央才剛普發1萬元現金，嘉義市政府宣布再加碼，將每人普發6千元現金。嘉義市長黃敏惠強調，此次是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。今周刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
作帳行情啟動，AI、高息金融股最具漲相！創意、聯發科、永豐金...16檔「年底作帳衝刺股」一次看
12月是傳統年底作帳衝刺期，投信勢必會把握機會，努力拉抬績效。這時從11月回檔時投信逆勢加碼的個股中搜尋，應該可以看出著墨重點。今周刊 ・ 1 天前 ・ 1
Pocky巧克力棒「味道出包」！2款台灣召回，有效期限曝光…日本自主回收600萬件，怎麼發現走味
日本食品大廠「江崎グリコ」（江崎格力高）近日宣布，因巧克力風味未達標準，自主回收20款巧克力產品、共約600萬件商品，其中包含台灣人也熱愛的「Pocky巧克力棒」。 食藥署周二（12/9）表示，經查進口紀錄，國內有4家業者、2產品受影響，分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「固力果 8袋可可風味棒」，共4批次，已要求下架回收。若已購買者，可聯繫產品標示上的廠商確認。 格力高台灣子公司則回應，儘管目前台灣尚未接獲消費者反映風味問題，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
穩定幣創世紀！用它買咖啡、繳學費已成真，國際貿易零秒收帳， 卻是銀行、央行空前挑戰
「有一天，我想用台積電的股票買咖啡。」徐懿回想兩年前說過的這句話仍覺好笑，但如今他真心認為，那一天不遠了。今周刊 ・ 1 天前 ・ 8
斯特蘭蒂斯集團攜手Bolt 2026年試行無人駕駛服務
（中央社阿姆斯特丹9日綜合外電報導）汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）將與總部位於愛沙尼亞的叫車平台Bolt合作，在歐洲部署無人駕駛車輛，並計劃於2026年開始進行道路測試。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
小紅書114年已涉詐756件 刑事局：假網拍居多
（中央社記者黃麗芸台北10日電）內政部宣布暫封鎖小紅書1年。警政署刑事局今天揭露小紅書涉詐案件數和態樣，去年和今年涉詐案分別為950件、756件，又以「解除分期付款、假網拍、假投資」類型居多。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
想升職加薪、禮貌地指出 free rider？微軟教你用 AI 寫年終審核
年尾績效審核季（Year-End Review）是爭取加薪晉升、奠定未來一年的關鍵期。但撰寫自我評估、洽談加薪，乃至給予同事反饋，都極考驗職場「情商」。如何不硬銷、不得罪人，同時確保自己的價值被看見？答案是：利用 Microsoft Copilot 作為你的 AI 助手！Yahoo Tech ・ 18 小時前 ・ 發起對話
戲谷推出 AI 社群創作應用《趣派》APP 搶攻冬季市場
財經中心/王駿凱報導和信超媒體旗下戲谷分公司正式進軍 AI 科技領域，推出全新社群創作應用式 AI《趣派》APP。和信超媒體董事長黃正明表示，AI 應用將成為未來生活的重要趨勢，而戲谷結合多年遊戲開發技術與用戶需求分析經驗，導入 AI 技術，打造可即時回應使用者創作與分享需求的智慧型應用。民視財經網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
共軍準備犯台？外媒曝中國向俄秘密軍購 合約驚現「這時間點」
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。有烏克蘭媒體揭露一份俄羅斯外流文件，發現中國於俄國2022年全面入侵烏克蘭後，仍持續向其購買軍事裝備，部分合約執行期限訂為2027年，與外界推測「中國可能犯台時間點」不謀而合。民視 ・ 1 天前 ・ 5
先進封裝AI賦能 中興大學打造即時量測可決策半導體封裝智慧平台
如何在低荷重、低溫與常壓環境實現高強度的銅對銅（Cu-Cu）直接接合，是實現高密度3D IC封裝技術開發之關鍵挑戰。中興大學宋振銘教授團隊結合表面科學、電化學分析與AI決策，開發「3D封裝接合技術與智慧測控平台」，整合專利光照表面改質技術、微型電化學即時感測元件與AI預測模型，建構可即時解析表面氧化資訊並預測Cu-Cu接點強度之智慧系統，將先進封裝由過往經驗導向轉化為智慧決策。該平台具備可攜帶、無需真空、非破壞分析與製程即時反饋等特性，能有效提升封裝良率、製程效率與穩定性，為半導體製程重大創新與突破。該發明屢獲獎項肯定，除了2025年未來科技獎(Future Tech Award)外，其它獲獎包括國研盃i-ONE儀器科技創新獎、華立創新材料大賽優選獎等。中興大學團隊開發之「3D封裝接合技術與智慧測控平台」，整合下列三項技術，建構具智慧感測與反饋調控能力之3D接合平台：光照誘導表面改質：與國際封裝大廠合作研發，本團隊提出獲多國專利之波段光源銅表面改質處理，無需真空製程與去氧化處理即可大幅提升接合品質，具備常壓、快速、製程相容性等優勢。微型電化學即時感測：以微型化恆電流庫倫法為基礎，發展可台灣好新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話