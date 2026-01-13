影版「尋秦記」 獨缺大反派江華 因為這個原因…
香港男星古天樂25年前主演的經典港劇「尋秦記」，被譽為穿越劇始祖，如今電影版終於問世，令不少粉絲相當開心。不過，在劇版中飾演反派核心角色「連晉 / 嫪毐」的64歲港星江華，拒絕參演影版「尋秦記」，還稱「角色已死，無需復活」，一度引發關注。
影版「尋秦記」邀得電視劇原班人馬回歸，獨缺江華，令不少觀眾大嘆可惜，「看『尋秦記』的時候，江華和古仔兩張帥臉同框，還是覺得江華更有氣質」。
江華曾多次公開強調，劇版中「連晉/嫪毐」的死亡已是角色完整結局，強行在電影時間線復活，違背敘事合理性，甚至反問製作方，「20年後再演這個角色，想告訴觀眾什麼？」
戲中，江華前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，後來殺死真正的嫪毐頂替其身分，成為秦國長信侯，是劇中終極大反派之一，大結局中，他因謀反及與朱姬通姦最終被嬴政誅殺。
近日，江華受訪時表示，他認為這個角色在電視劇中已死去，且在20年前塑造的角色已足夠經典；對其他演員而言，重拍或有另一重意義，但他認為並沒有意義。
江華於2005年拍完TVB「鳳舞香羅」大幅減產，據悉，當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經接近崩潰」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症。他並坦言全靠太太麥潔文30多年來不離不棄，陪他走過人生低谷。
更多世界日報報導
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 10
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
《女王大人》爆收攤！ 曾國城本人親自回應了
《女王大人》曾國城、巴鈺主持，是兩人繼《一袋女王》收攤後的再度合作，13日卻傳出因收視率不佳，去年11月已經悄悄結束錄影，對此曾國城擔任游鴻明演唱會主持人時，也出受訪回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 22
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 116
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 151
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 28
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 1
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
侯明昊《玉茗茶骨》評價比《逍遙》好看？劇中九成惡人，娜札三巴掌太帥氣、終於有雄競而非雌競的劇
《玉茗茶骨》評價1｜《玉茗茶骨》比《逍遙》好看？《玉茗茶骨》比《逍遙》好看是大多數網友的評價。仔細比較，《逍遙》是侯明昊最受歡迎的仙俠大妖路線，卻居然沒贏過宅鬥劇《玉茗茶骨》，可以說是有點跌破眼鏡。不過仔細看看網友們的看法，《逍遙》雖說承繼Marie Claire美麗佳人 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
87％像！柯文哲撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網見外型驚呆：讓我很出戲
近日有網友在社群平台分享，在串流平台Netflix觀看泰國影集《絕廟騙局》，直言劇中一名和尚十分眼熟，直呼「好像常常在台灣看到他」，竟神似民眾黨前主席柯文哲，引起網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 53
阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去
「五月天」阿信去年底合體「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海舉辦演唱會，卻意外踩空跌落約2公尺高舞台，所幸僅輕微皮肉傷，並無大礙。沒想到相隔不到1個月，他昨（11）晚演出時又在舞台上摔倒，甚至連帶讓吳建豪也差點摔倒，驚險瞬間讓台下觀眾捏了一把冷汗，事後所屬相信音樂也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 19
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 16