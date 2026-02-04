影視傳奇吳敦離世！「乾女兒」賈靜雯發聲：一切太突然

吳敦視賈靜雯為乾女兒，帶著她紅遍大陸。（圖／羅永銘攝）

台灣影視大佬吳敦，已於昨（3日）上午離世，結束他77年以來的傳奇生涯，從昔日的黑道總護法再到電影製片商，也捧紅過賈靜雯、林志穎、金城武等多位大咖。而被吳敦視為乾女兒的賈靜雯也發聲哀悼。

目前人正在劇組拍戲的賈靜雯，透過同事得知噩耗後，也向《中國時報》回應：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」

事實上，吳敦是賈靜雯婚前紅遍大陸的重要推手，當年在戲劇《飛龍在天》的尾牙宴上，一眼向中賈靜雯的特質，一口氣包下她2年6部戲約，籌拍《倚天屠龍記》等戲劇主角，也讓賈靜雯從一集8萬元的酬勞， 瞬間漲到20萬。

但在當年卻傳出吳敦包養賈靜雯的緋聞，逼得兩人親自上節目《康熙來了》澄清「只是父女」，而在賈靜雯和前夫孫志浩打官司的期間，也是吳敦一直在背後力挺她，用盡全力支持乾女兒，稱其是「偉大的女性」。

