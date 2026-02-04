影視圈大亨吳敦過世 合作多年朱延平曝「最後一次見面」

吳敦(左)、朱延平合作多年。(資料照，記者胡舜翔攝)

〔記者許世穎／台北報導〕竹聯幫大老、前總護法吳敦於3日傳出離世消息，享壽77歲。他除了黑幫背景外，也在台港影壇留下的深刻足跡，多次與他合作的導演朱延平，稍早也回憶最後一次與他見面的情況。

朱延平表示，與吳敦合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，「吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。」

他也提到，吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，「我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

