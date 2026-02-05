影視大亨吳敦享壽77歲！一手促成四小天王合體 幕後推手永留影史

記者林宜君／台北報導

影視圈又失一位傳奇人物，吳敦的離世不僅讓影迷哀悼，也讓人回想起他促成經典合體的幕後推手四小天王的集結，就是他的巧思與膽識。影視大亨吳敦離世，享壽77歲。出道初期，林志穎就參演多部吳敦操盤的電影，包括《卜派小子》、《大小飛刀》、《報告班長》、《號角響起》、《追男仔》與《流星無敵劍》。林志穎回憶說：「最早期都是紀公司在安排，都是拍他的電影。他很清楚什麼是我該走的路線，讓我做自己的去表演，他也很敢於讓藝人嘗試突破跟搭配演員，也很懂得市場。」

吳敦最為人津津樂道的，是促成了「四小天王」的合作。（圖／翻攝自網路）

吳敦最為人津津樂道的，是促成了「四小天王」的合作。林志穎表示，當年他在電影《報告班長》演菜鳥兵，正當人氣飆升卻須入伍服役時，吳敦便操盤集結林志穎、金城武、吳奇隆與蘇有朋拍攝《號角響起》，讓四小天王同台，當時轟動全台影迷，成為影史經典。林志穎感慨：「吳敦讓我做自己，也讓我們在電影中有了最難忘的合作經驗。」

導演朱延平也因吳敦離世不捨。（圖／翻攝自網路）

導演朱延平也回應，他與吳敦合作多年，上一次見到吳敦是去年10月的書發表會，當時吳敦身體狀況不佳，需要定期洗腎。朱延平表示，吳敦是睡夢中安詳離世，令人感嘆：「有福報，不容易！」林志穎則說，雖然最後一次見面時間不太記得，但聽聞吳敦過世消息仍感震驚，並感謝他當年出道時的照顧與在電影史上的貢獻，「希望他一路好走。」吳敦一生作品豐富，吳敦不僅是票房保證，更擅於發掘新秀與促成經典組合，像四小天王的合體，就是他勇於嘗試與精準眼光的最好證明。

