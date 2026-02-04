影視大亨吳敦病逝！朱延平回憶「最後一次見面」：離苦得樂

吳敦逝世享壽77歲。（圖／東森新聞）





前竹聯幫大老、影視大亨吳敦昨（3）日在睡夢中逝世，享壽77歲；他與名導朱延平合作數十年，包括電影《烏龍院》、《逃學》系列經典作品，對於吳敦病逝消息，朱延平也回憶兩人最後一次相見情況，他感嘆表示：「離苦得樂，祝福他和他的家人。」

吳敦與朱延平合作多年，前幾年的《功夫灌籃》也是吳敦投資與出品的作品，朱延平透露：「吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

吳敦的靈堂現在設於台北市民權東路鼎峰會館，僅開放親友弔唁，家屬希望低調處理後事；吳敦告別式僅舉行家祭，預計2月15日舉辦，但不開放公祭儀式，會在家人陪伴下走完人生最後一程。



