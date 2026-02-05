影視大亨吳敦睡夢中辭世！賈靜雯聞乾爹噩耗：一切太突然

前竹聯幫大老吳敦於1月3日辭世的消息，震撼台灣影視圈與社會各界。其女兒吳尉慈證實，父親是在睡夢中安詳離開，家屬將於2月15日舉行家祭後火化，以低調方式送行。

吳敦早年在竹聯幫擔任總護法，因行事作風強悍，在江湖間獲得「鬼見愁」稱號。1984年10月15日，筆名江南的旅美作家劉宜良在美國舊金山住處遭槍殺身亡，震驚國際。在美方追緝壓力下，揭露幕後指使者為軍事情報局長汪希苓，執行者為竹聯幫主陳啟禮及手下吳敦、董桂森。

這起情治單位利用黑道在美國領土殺害美國公民的事件，引發國內外譁然。隔年4月19日軍法宣判，汪希苓、陳啟禮、吳敦被判無期徒刑。案發初期，陳啟禮等人曾聲稱蔣經國次子蔣孝武涉案，後來承認與蔣孝武無關，但蔣經國仍將蔣孝武外派新加坡，並宣布蔣家人未來不會擔任總統。

經兩次減刑後，吳敦於1991年獲釋。董桂森潛逃海外，1991年在美國獄中鬥毆死亡；陳啟禮移民柬埔寨，2007年因胰臟癌病逝香港。如今吳敦辭世，當年三大殺手全數離世，江南案真相更難解開。

出獄後的吳敦轉往影視圈發展，成功轉型為影視大亨，曾捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、郝劭文等知名藝人。他與賈靜雯情同父女的關係廣為人知，2004年曾因「5000萬包養」傳聞引發風波，兩人後來上節目澄清，吳敦解釋該金額是對賈靜雯事業發展的鼓勵之語，並非金錢交易。

2019年吳敦健康狀況出現問題，曾因心臟疾病緊急手術。他當時透露將名下約2.5億元房產暫交長子吳庭言處理，後來卻發生取回困難的狀況，一度資金調度困難。不過吳尉慈表示，父親生前已與兄長和好，並未撕破臉。

去年底吳敦發表回憶錄《江南案與我的一生》，陳啟禮之子陳楚河也現身支持。吳尉慈表示，父親近年需長期洗腎、心臟狀況不佳，但生前最大心願出書已順利達成，該見的人、該解的誤會都已處理完畢，最後用最安靜的方式離開，如同他自己安排好的人生劇本。

