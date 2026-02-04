影視大亨吳敦過世！乾女兒賈靜雯發聲 林志穎震驚哀悼

影視大亨吳敦睡夢中逝世，賈靜雯、林志穎發聲哀悼。（圖／翻攝自賈靜雯、林志穎臉書）





前竹聯幫大老、影視大亨吳敦，驚傳昨（3）日睡夢中逝世，享壽77歲。過去他曾捧紅過許多藝人，包含林志穎、金城武、釋小龍等，影后賈靜雯甚至被視為是乾女兒。對此，賈靜雯、林志穎紛紛發聲哀悼。

林志穎透過吉米工作室回應，坦言收到消息時非常震驚，尤其回憶出道時，感謝吳敦的照顧，讓自己嘗試軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能與許多前輩合作，「是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥。」

廣告 廣告

林志穎進一步提到，「這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。」賈靜雯則透過經紀人表示，她目前正在劇組拍戲，剛剛才收到消息，「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」



【更多東森娛樂報導】

●自爆長年被包養！恬娃：當小三比當原配幸福

●翻盤！影劇大亨控兒奪上億家產 他秒奔回家團聚

●釋小龍乾爹是竹聯幫大老 億萬身家起底：爸是9公司CEO

