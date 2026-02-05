影視大亨吳敦過世 女兒否認「父子決裂」傳聞

影視大亨吳敦於3日傳出辭世消息，享壽77歲。他的離世再度引發外界關注其晚年捲入的家族財產風波，當年他曾因與長子關係失和而在鏡頭前落淚。對於外界傳言，吳敦的女兒吳尉慈曾出面澄清，強調父子並未決裂。

吳敦辭世，享壽77歲。（圖／中時資料庫）

2019年9月，吳敦接受《CTWANT》專訪時透露，原本打算在自家後院平靜退休，沒料到人生最後階段竟被最信任的長子攪亂。基於對長子的信任，吳敦因心臟疾病緊急動刀前，先將名下包含5棟、總值約2億5000萬元的不動產，以及約450萬元存款，全數轉交給大兒子吳庭言代為保管，當時尚未來得及處理資產配置，怎料手術結束後，吳庭言卻以各種理由推辭交還資產，父子關係被外界形容降到冰點。

針對外界傳言，吳敦女兒吳尉慈曾出面說明，否認存在父子翻臉的情況，直言一切都很好，對新聞報導內容感到意外。然而這段家務事，仍在吳敦離世後再度成為外界關注焦點。

