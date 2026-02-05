影視大佬吳敦過世！昔爆「5000萬包養」乾女兒賈靜雯 上《康熙》還原真相

賈靜雯曾與吳敦因「5000萬包養」的傳聞，鬧得滿城風雨。（翻攝自賈靜雯IG）

台灣知名電影、戲劇製作人「鬼見愁」吳敦，3日傳出辭世，享壽77歲，昔日曾打造林志穎、金城武等一線巨星的他，生前更將藝人賈靜雯認做乾女兒，不過2人雖有多年情誼，但也曾因「5000萬傳聞」鬧得滿城風雨。

曾是竹聯幫大老的吳敦，橫跨黑白兩道的人生背景，成為90年代影壇最具影響力的人物之一，而生前視如乾女兒的賈靜雯得知噩耗，難掩震驚與不捨，坦言「太突然了」，也讓外界再度關注2人亦師亦父女般的深厚關係。

出價5000萬包養賈靜雯？

據了解，賈靜雯與吳敦曾因「出價5000萬包養」的傳聞，鬧得滿城風雨，掀起社會輿論關注，直到2004年2人一同登上綜藝節目《康熙來了》將為事件原委說清楚，真相才水落石出。吳敦當時解釋，一直把賈靜雯當女兒照顧，而所謂的5000萬，其實就是鼓勵她好好衝刺事業，預估2年內有機會賺到的收入，卻沒想到被媒體下標成誤解內容，還意外害賈靜雯一度遭稅務單位關切。

廣告 廣告

吳敦在節目中表示，當時看到報導標題時就知道事情鬧大了，還半開玩笑說，以後要是交女友，誰都開口要5000萬，哪來那麼多錢；一旁賈靜雯則吐槽，笑指自己才是被害最慘的人。

吳敦生前最大遺願曝光？

另外據《中時新聞網》報導，吳敦女兒吳尉慈在父親過世後，透露父親晚年身體不好，不過最後是在睡夢中離世，也澄清父親昔日遭兒子捲款事件，父子已和好並未撕破臉，也表示父親的最大心願就是出書，去年底已完成，他想說的話都在裡面。

更多鏡週刊報導

正妹網紅大UU被質疑偷偷加料 親揭堅持3年「真空吸引」二度發育背後祕辛

袁惟仁病逝昔外遇13年！陸元琪產後遭小三逼退位 婚外情對象被起底曝光

「一夫多妻」網紅翻車！落魄剩2房相伴 宣布破產仍喊「還會再娶」：有6女已應徵