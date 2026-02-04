影視大佬吳敦離世！曾傳5000萬「包養」乾女兒賈靜雯 同上《康熙》還原真相

賈靜雯（左）與吳敦曾一起上節目。翻攝康熙好經典youtube

前竹聯幫大佬、影視大亨吳敦離世，享壽77歲，曾被他視為乾女兒的賈靜雯人在中國拍戲，也發聲哀悼，昔日兩人一起上《康熙來了》片段被挖出，其中提到傳言吳敦用5000萬包養賈靜雯，也在節目上澄清。

吳敦在2004年時與賈靜雯一起上《康熙來了》，提到「包養」，解釋當時受訪內容，是說賈靜雯如果好好工作，2年內可以賺到5000萬，結果標題被寫成「包養」，甚至因此被國稅局查帳，也讓吳敦直呼帶給他很大麻煩，「如果我現在教一個女朋友，也跟我要5000萬，我哪有那麼多5000萬。」並說是真的只把賈靜雯當女兒看。

影視大亨吳敦曾上《康熙來了》。翻攝康熙好經典youtube

賈靜雯好膽虧吳敦「狗熊」 被罵：腦袋不知想什麼

賈靜雯也坦言，與吳敦接觸前，有很多想像，甚至做惡夢夢到吳敦派人拿槍在門口堵她，但接觸後，發現吳敦脾氣很好，節目上還虧吳敦：「你是英雄還是狗熊？」吳敦也會直言罵賈靜雯：「腦袋瓜不知道在想什麼。」

吳敦也分享，會踏入演藝圈，是因當時岳父家隔壁住了名導賴慧中，邀他一起投資電影。後來吳敦在電影公司，負責保護演員不被其他電影公司架走，坦言也曾拿著武士刀到別的劇組「搶人」，過程讓主持人小S與蔡康永都聽到驚呆。



