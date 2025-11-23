影視實力全面綻放 台中補助、協拍作品勇奪第62屆金馬獎多項大獎

電影《恨女的逆襲》描繪了一位底層拳擊少女尋找自我認同，獲得第62屆金馬獎最佳動作設計獎。（圖/中市府新聞局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日盛大舉行，由台中市補助及協拍的多部作品再度於華語電影最高殿堂上發光，勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等重要獎項。得獎作品包括《96分鐘》、《小蟲蟲大冒險》、《恨女的逆襲》及協拍作品《我家的事》。市府新聞局長欒治誼第一時間向劇組表達恭賀，並表示市府能成為影視創作的幕後夥伴，深感與有榮焉。

電影《我家的事》表現亮眼入圍8項，並由曾敬驊獲得第62屆金馬獎最佳男配角獎。（圖/中市府新聞局提供）

欒局長表示，今年台中參與製作的作品在金馬舞台全面開花，不僅展現人才厚度，更反映出台中影視政策的長期累積已見成效。她指出，「從中台灣影視基地打造1:1高鐵車廂，到台中街景被動畫化躍上國際舞台，再到新演員在金馬舞台被看見，這些亮點證明台中已成為影視創作的重要基地。」市府將持續投入補助與協拍能量，打造讓創作者願意回來、拍得安心的影視友善城市。

電影《我家的事》為台中協拍作品，獲得第62屆金馬獎最佳改編劇本。（圖/中市府新聞局提供）

新聞局表示，今年金馬頒獎典禮的預告片由典禮創意總監殷振豪打造，他特別以台中拍攝的電影《96分鐘》為靈感，集結多位入圍最佳男女主角獎的明星，在《96分鐘》拍攝的高鐵車廂中同台飆戲，獲得廣大好評；典禮當天也釋出更多精彩橋段，為今年金馬拉開序幕，讓台中拍攝作品成為聚焦亮點之一。

新聞局進一步指出，今年台中補助與協拍的作品題材多元、成績亮眼。其中，《96分鐘》由導演洪子烜執導，以高鐵列車上的突發危機為核心，緊湊節奏與寫實風格深獲評審肯定，奪下此屆金馬獎最佳視覺效果。劇組在中台灣影視基地搭建1:1高鐵車廂，全片超過九成於台中拍攝，展現基地的專業製作能量。

電影《96分鐘》台灣第一部高鐵災難劇情片，在中台灣影視基地搭景拍攝，獲得第62屆金馬獎最佳視覺效果獎。（圖/中市府新聞局提供）

《小蟲蟲大冒險》由《麥兜故事》導演袁建滔操刀，以幽默視角描繪小蟲誤闖城市的冒險旅程，並勇奪最佳音效。全片逾七成場景取材自台中，包括秋紅谷、柳川等地，以動畫方式呈現城市獨特的自然與都會氛圍，使台中意象躍上大銀幕。

《恨女的逆襲》為導演李宜珊首部劇情長片，由陳嘉玲、黃泰維獲得最佳動作設計獎。劇組於水湳市場、朝陽科技大學、南天宮等地拍攝，融入濃厚的台中生活步調，作品風格鮮明。

協拍作品《我家的事》以家庭關係為主軸，包辦本屆金馬獎最佳改編劇本與最佳男配角（曾敬驊）。劇中多處場景於台中拍攝，城市街景與生活質地成為支撐劇情的重要元素，令作品更具情感重量。

動畫電影《小蟲蟲大冒險》獲得第62屆金馬獎最佳音效獎。（圖/中市府新聞局提供）

新聞局指出，每部得獎作品都是影人努力的結晶，市府將持續擴大影視扶植量能、優化行政協拍流程，吸引更多創作者在台中安心拍攝、完成佳作，持續提升台中在國內外影視產業的能見度。市府再次恭賀所有得獎影人，並期盼未來台中影視產業持續蓬勃發展，在金馬獎與國際舞台上再創佳績。