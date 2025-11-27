影視局啟動兩年佈局 台流音樂東南亞拓展計畫泰國打頭陣

文化部影視局鎖定東南亞市場，今天(27日)啟動兩年期「流行音樂拓展東南亞市場計畫」，將以泰國、越南、印尼與菲律賓為主要目標市場，全面推動「團體作戰」模式，帶領台灣音樂人與文創產業重新插旗東南亞。首波行動將於12月4日至8日率團赴泰國，展開跨音樂、設計與文創的多層次推廣。

文化部影視局27日舉辦「流行音樂拓展東南亞市場計畫」啟動記者會，首站鎖定泰國市場，由瀚草文創董事長湯昇榮擔任台灣商務團團長，率領近30位來自台灣流行音樂不同領域的產業人士，組成「Taiwan Beats」展演暨商務交流團，將前往曼谷與清邁與當地近50位音樂產業人士媒合交流，開拓流行音樂的新南向合作商機。

曾入圍金曲最佳新人獎的Andr與金音獎得主「我是機車少女i'mdifficult」也將代表台灣登上曼谷 BluePrint Live House 與清邁 LABBfest音樂節舞台，向泰國樂迷展現台灣音樂能量。除了交流與Showcase演出，此行也將展出台灣唱片裝幀設計，展開從音樂、視覺到文創的多層次推廣。

影視局長王淑芳指出，台灣在東南亞仍擁有龐大粉絲群，但熱度需長期經營，更需開發新粉絲。影視局今年推出全新一輪的拓展計畫，未來兩年將循序前往泰國、越南、印尼與菲律賓，希望透過政府與業界組隊打團體戰，以更有效的規模推動合作。

王淑芳強調，台灣音樂在亞洲依然具有影響力，希望音樂人能延續早年台灣音樂人帶著行李箱走遍世界的精神，勇於開拓市場。王淑芳：『(原音)我們一定要主動出擊，以往可能都是，好，我們補助一些音樂人，他們自己各自去找他們的合作夥伴，那我們覺得說那個就是有點像是散兵一樣，這樣很沒有一個凝結的力量我們，所以我們這一次是主動我們集結了我們業界的一些力量，我們用集體的方式，我們要去打團體戰，讓台灣的聲音可以能夠讓更多東南亞朋友聽見，然後塑造我們台灣的一個在流行音樂上的一個台灣品牌創造台流，我覺得這是我的企圖心。』

商務團團長湯昇榮則表示，台泰之間的影視音互動原本就相當密切，他認為市場不會自己出現，而是必須由產業主動開拓，這次台灣音樂人前進泰國，帶動的不只是音樂，還包含台灣文創與影視的整體能量。

湯昇榮並分享，今年拿下金鐘獎最佳男主角的越南影帝連柄發掀起的跨國效應，證明台灣內容在東南亞具備實力與吸引力。他強調，台灣曾在華語偶像劇時代於東南亞市場占有高度能見度，如 F4、Energy 等歌手至今仍廣為人知，如今正是重新布局、延伸內容能量的時刻。他認為，音樂比影視更能快速跨越語言文化，絕對是「先鋒部隊」。湯昇榮：『(原音)我覺得其實透過影視作品還有音樂作品再做延伸，其實可以把東西拉得特別特別遠特別大，所以當然就常常說電影跟電視是比較是旗艦的東西，但是我覺得音樂是可以延伸這個力量最遠的地方，而且音樂切進去可以可以單獨單打獨鬥，也可以跟電視跟電影結合，所以我覺得永遠把音樂往前放在最前面做先鋒部隊是絕對的』

湯昇榮強調，台灣有能量、有內容，關鍵在於如何以計畫性、策略性整合行銷，影視局給了產業一個新的突破空間承辦的角頭音樂也提出很好的創意和長遠規劃，他認為確實可以讓台灣的流行音樂產業前進東南亞有新的躍進。(編輯：楊翎)