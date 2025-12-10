影視改編帶動流量飆升！《黑盒子》《全知讀者視角》稱霸2025條漫榜單

LINE WEBTOON 2025熱門漫畫排行榜。圖／LINE台灣提供

行動漫畫平台 LINE WEBTOON 今（10日）公布 2025 年「年度十大熱門作品」榜單，並發表全球 IP 孵化成果。受惠於影視化熱潮，人氣作品《全知讀者視角》奪下年度冠軍；台灣原創作品在海外市場表現亦相當亮眼，整體出海數量較去年成長 11%。為進一步強化台灣條漫的製作能量，平台宣布啟動「創作助力計畫」，引進日韓成熟的助手制度，協助創作者提升連載穩定度與內容品質。

回顧 2025 年，影視改編成為推動漫畫流量的關鍵引擎。韓國人氣作品《全知讀者視角》因同名電影上映熱播，帶動平台閱讀量大幅成長 60%，新讀者數更激增三倍，成功登上年度熱門作品第一名。另一部由台灣作家 PONY 創作的懸疑驚悚漫《黑盒子》，改編影集上映後同樣獲得巨大迴響，上線當周流量飆升近 90%，首周新讀者占比提升四倍，顯示影視化能有效擴大讀者基數，延長作品生命週期。

在年度十大熱門榜單中，「愛情題材」依然是讀者最愛，共有三部作品入榜。包括以細膩情緒張力引發討論的《枯萎的花淚》、長期維持高人氣的《不過是黎明時分》，以及上線不到一年即迅速竄紅的黑馬新作《青梅竹馬情結》。此外，榜單呈現多元化趨勢，宮廷類《落魄王女的隱密閨房》、校園動作類《看臉時代》與《入學傭兵》等作品也深受喜愛；台灣作品《耳邊蜜語》則憑藉在地特色與海外回流的高討論度，搶下年度第三名。

LINE WEBTOON 致力於推動台灣 IP 國際化，今年交出亮麗成績單。台灣作品在海外市場的授權營收較去年成長 20%，其中《耳邊蜜語》成功打入條漫市場高度成熟的韓國，2025 年在當地的銷售額甚至是台灣 2024 年同期的四倍。IP 授權領域也持續擴張，小說化授權案量成長三倍，未來更計畫將角色授權應用於 AI 聊天機器人，展現台灣原創內容的多元發展潛力。

鑑於全球條漫市場對內容精緻度的要求日益提高，LINE WEBTOON 宣布推出全新「創作助力計畫」。有別於台灣創作者多以個人或小型工作室單打獨鬥，該計畫將對齊日韓市場的系統化製作模式，建立從前期培育到後期製作的完整支持鏈。官方將協助媒合專業助手，分擔創作者的產製壓力，這項計畫已於 2025 年第 4 季試行，預計 2026 年全面推廣，期能建立人才培育的正向循環，打造永續發展的台灣條漫生態。



