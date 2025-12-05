影視牽手音樂 業者盼台泰「TT Content」聯手打開東南亞市場

台灣與泰國近年在影視與音樂領域互動頻繁，包括影集翻拍、跨國獲獎，以及音樂人雙向互訪。瀚草文創董事長湯昇榮今天(5日)在曼谷出席文化部影視局活動時指出，台灣與泰國若以影視為前鋒，再讓音樂加入跨國創作，讓影視音形成「TT Content」合作加成效果，相信有機會讓兩地內容跨越語言、共同在亞洲舞台發光。

文化部影視局5日於泰國曼谷TCDC泰國創意中心舉辦「台泰音樂人交流暨媒合會-曼谷場」及「台泰音樂X設計產業論壇」，邀請台、泰兩地近50位音樂產業人士對話交流。

影視局副局長高明秀表示，影視局近年積極協助台灣音樂人走向世界，今年更把東南亞列為布局重點，而泰國是第一站。此次共有19家台灣業者、近30位指標廠商參與，包含唱片設計等延伸領域，Andr、我是機車少女兩組音樂人也將帶來Showcase演出，期待促成更深度的合作。

領軍這次台灣商務參訪團的瀚草文創董事長湯昇榮則喊出「TT-Content」台、泰合作口號，認為這可成為雙方文化產業推進的新動能。

他指出，近年台、泰影視合作成果亮眼，包括電影《關於我和鬼變成一家人的那件事》獲泰國翻拍，Netflix台、泰合作《回魂計》在當地深受歡迎；泰國男星萬洛隆甘迦憑《白衣蒼狗》奪下台北電影獎影帝、在台發展的黃可欣獲金鐘新人獎；另外，泰國BL、GL作品在台掀起風潮，演唱會與見面會也讓泰國藝人與音樂在台灣迅速累積人氣。同時，台灣一線歌手與獨立樂團陸續登上泰國舞台，泰國藝人來台演出的數量也在近年達到前所未有的高峰，顯示兩地音樂文化能真正交融、市場互相接納。

湯昇榮也透露，瀚草文創2026年將在泰國舉辦台灣電影節，並與泰國合拍5部電影，將為音樂工作者提供更多影視配樂合作機會。他也期待台、泰未來能共同打造音樂節，促進更多音樂人互訪與演出。

湯昇榮受訪時進一步指出，全球觀影與娛樂消費重心回到串流平台，以Netflix收購華納的最新消息為例，影視內容推動力更勝以往。他認為台灣與泰國有許多相似之處，如果能「影視先行、音樂跟進」，推動台、泰「TT Content」合作，台灣影視音內容就有機會更深度走進東南亞，甚至站上國際舞台。湯昇榮：『(原音)其實現在這個年代，因為大部分的年輕人他們接受新的音樂的可能性很大，因為你用串流、你用YouTube，你其實還有像一些短視頻，這樣子短影音作品，他們其實都用這個來作為他們吸收娛樂的一個場合。所以我覺得其實未來我們也是應該要注意這件事，所以我們才會想到說，我們可以透過我們的影視作品，然後尋求兩地的音樂家或是藝人、或是樂團，他們為我們量身訂做歌曲這樣子。』

湯昇榮強調，台灣年輕世代的音樂創作早已突破語言限制，不只中文、英文，也有許多新二代運用印尼語、泰語、越南語創作，這是台灣特色。相較韓國與日本的全球拓展，他相信台灣有機會透過音樂主動出擊，與東南亞建立更緊密的文化交流，「TT Content的加成效果將會非常可觀」。