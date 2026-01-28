影視聽中心「有可能的任務」特展 認識臺灣珍貴文化

記者王丹荷／綜合報導

國家影視聽中心除典藏、修復臺灣珍貴的影音資產，更肩負推行典藏近用及影視聽文化內容轉譯的使命，在影視聽教育推廣也不遺餘力，重新打造的場館2樓展覽空間，今年推出以數位展示為核心全新特展「有可能的任務」與民眾見面，設計多元互動體驗，如綠幕拍攝、配音與擬音，及膠卷修復等，希望民眾透過多元感官參與認識臺灣珍貴的文化歷史。

展覽主題聚焦影視聽中心推廣臺灣影視聽文化資產的使命，以中心典藏及電影、電視、廣播中的聲音與影像為題設計5大互動展區「使命召喚」、「聲景冒險 」、「魔幻時刻」、「捍衛記憶」、「造夢之路」，帶領大家穿越歷史現場，感受影視聽工作者不因時間流逝而消退的熱忱與幕後艱辛。

「使命召喚」邀請影音產製、修復典藏等領域專業人士，分享他們投身產業多年的心路歷程與專業知識；「聲景冒險」邀請大家來「玩聲音」，透過展場的體驗裝置為動畫《魔法阿媽》的角色配音，或為經典電影《俠女》的武打鏡頭擬音創作。現場也可以收聽早期的廣播劇、空中談話節目，有感聲音在電影、電視與廣播中扮演多重關鍵角色。

「魔幻時刻」展區選用臺語經典電影《大俠梅花鹿》的森林場景，歡迎大家組隊揪團來發揮想像力。可以親自扮演角色，並拍下屬於你們的電影版本，重新排列組合片段、剪輯後觀看自己親身參與的作品，體驗電影製作1條龍的創作歷程。「捍衛記憶」體驗影視聽中心專業同仁們每天耐心執行的膠卷、錄影帶、紙質文物等修復作業，一同感受恢復珍貴全民共同記憶的樂趣；「造夢之路」則回顧臺灣影視聽產業發展的重要里程碑，並邀請民眾留下專屬觀展足跡與紀念，成為這段珍貴歷史的參與者。

「有可能的任務」特展自今（28）日起每週三至週日，早上11時到晚上8時，於國家電影及視聽文化中心2樓免費入場參觀，亦歡迎團體預約導覽。完成5大互動展區的互動任務後可領取「任務完成證書」，並憑當日證書享本中心3樓圖書館兌換「影音服務體驗券」1張、1樓光影食趣餐廳餐飲9折優惠。優惠效期與更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

「聲景冒險」互動展區以經典電影《俠女》的武打鏡頭邀請大家擬音創作。（國家影視聽中心提供）

特展「有可能的任務」互動展區選用經典電影片段讓民眾更有感。（國家影視聽中心提供）

特展「有可能的任務」帶領大家穿越歷史現場，感受影視聽工作者不因時間流逝而消退的創作能量與幕後艱辛。（國家影視聽中心提供）

影視聽中心打造場館2樓展覽空間推出全新特展「有可能的任務」。（國家影視聽中心提供）