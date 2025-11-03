影視能量被批「拍完就算」 綠議員轟新北城市行銷失策

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會民進黨議員翁震州、彭一書、李倩萍、李余典、陳永福、邱婷蔚、張維倩今（3）日在市政總質詢聯合質詢時，聚焦「城市行銷不足」的議題，質疑市府在文化、觀光、影視與品牌延續等方面未能有效整合，錯失行銷新北城市特色的機會。

李余典針對大巨蛋選址的策略提出建言，建議市府將八里八仙樂園舊址納入新北大巨蛋選址的可行性評估；直言八仙樂園自10年前塵爆意外封園後至今仍閒置，但其地理位置鄰近台北港、十三行博物館及高球場，交通便利，未來淡江大橋通車後更具發展潛力，並提議增設淡水河左岸輕軌串聯士林、蘆洲與三重，並推動蘆社大橋建設，創造產業、觀光與交通的綜效。

圖／新北市長侯友宜表示，市府積極整合觀光資源，無論國際巨星或本地民謠歌手表演都能帶動人潮。（記者陳志仁攝，2025.11.03）

新北市長侯友宜回應，市府目前針對淡水新市鎮第二期及樹林機五開發區等兩處地點進行大巨蛋選址細部評估，其中樹林機五開發面積達103公頃，具備整合商業與大型運動場館的空間優勢，淡水新市鎮第二期更擁有超過600公頃腹地，可搭配規劃飯店及遊樂設施，並連結未來淡海輕軌及淡江大橋交通動線；並說明八仙樂園原址多屬私有地，但市府支持原址重建水上樂園或兒童樂園。

文化品牌延續方面，陳永福痛批，新北市將「貢寮國際海洋音樂祭」併入「河海音樂祭」，導致原品牌消失，強調貢寮海祭曾是全台最具代表性的搖滾盛會，最高單日吸引25萬人、五天參與人次高達88.5萬，不僅展現新北海洋文化精神，更是亞洲矚目音樂活動；質疑市府「整合」之名行削弱品牌之實，呼籲重視文化底蘊及在地象徵，避免新北海洋文化話語權旁落。

影視行銷方面，張維倩指出，新北觀光仍停留在1990年代新浪潮電影紅利，缺乏新品牌推陳出新，市府雖協助熱門電影如《周處除三害》取景，卻未將其轉化成觀光效益，「拍完就結束」的情況相當遺憾；建議應結合影視資源與歷史人權場域，打造「影視取景之旅」、「人權文化之旅」等路線，串聯新店人權博物館、安康接待室等不義遺址，讓影視、歷史與人權成為新北的新文化標誌。

李倩萍則以台中審計新村對比三重空軍一村為例，直指兩者面積相近，但人流量差距甚大，裡面的文創市集幾乎都大排長龍，也有人專門出了介紹索引，認為市府在營運模式、植入主題與帶動人氣等方面需再檢討；強調，三重空軍一村應借鏡審計新村，避免「很快逛完、很快離開」的現象，打造更具吸引力的文化聚落。

侯友宜表示，市府積極整合觀光資源，無論國際巨星或本地民謠歌手表演都能帶動人潮；新聞局長李利貞補充，新北全年協拍量為全國之最，今年入圍金鐘的18部作品即在市內取景，市府推出「金獎星光大道」等影視朝聖路線，並透過協拍中心網站「以劇找景」功能，讓影迷深入認識城市場景，未來也會進一步與觀光局合作，提升影視行銷效益。

