影視跨國！TVBS與新加坡新傳媒簽署MOU戰略合作

TVBS與新加坡新傳媒近日簽署MOU戰略合作，計劃合資合製《對你心動的預言》及《野性兄弟》兩部作品，將台灣影視產業再次推向國際舞台。這次合作選擇的作品融合了懸疑、戀愛、奇幻及校園等華語市場普遍喜愛的元素，雙方期望透過區域緊密合作，讓作品既保留文化特色，又能被不同市場觀眾接受，為亞洲市場開創新格局，並讓兩國的影視創作被全世界看見。

TVBS與新加坡媒體集團「Mediacorp新傳媒」簽署MOU戰略合作。（圖／TVBS）

在簽署儀式上，這一刻象徵著台灣影視產業再度邁向國際。TVBS與新加坡媒體集團新傳媒正式建立戰略合作關係，共同打造原創內容。TVBS總經理劉文硯表示，此次精選的兩個合作作品《對你心動的預言》包含了華語市場共同喜愛的元素，有懸疑、戀愛、奇幻、校園等素材，他們認為這些元素在各個華語市場都會受到觀眾歡迎。

雙方選擇《對你心動的預言》以及《野性兄弟》進行跨國合資合製，希望透過原創內容為亞洲市場帶來新格局。劉文硯進一步說明，特別是像新加坡這麼成熟的市場能夠進行合資合製，將使作品在創作初期就能兼顧不同市場的觀眾需求。

新傳媒首席內容創作官Virginia Lim強調，這次跨國合作對新加坡影視產業來說是一個重要的推動力。她認為，透過區域緊密合作，台灣和新加坡的作品都能被世界看見，同時讓作品既保留文化特色，又能被不同市場的觀眾喜愛。

