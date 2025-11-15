影視金曲莊嚴妙音 鳳凰城音樂會募愛

在疫情後，許多人從美國其他大城市遷入鳳凰城，造成當地房租市場飆漲，貧困者暴增，慈濟在當地的蔬果發放已經突破一千份，是過去沒有過的數量。慈濟鳳凰城聯絡處因此籌辦募款音樂會，利用民間愛心來補齊社福缺口。

「妳想不想堆個雪人，來嘛 我們去玩。」

耶誕節還沒到，雪人先來報到。12年前紅遍全球的冰雪奇緣，大小通吃魔力，在鳳凰城慈濟募款感恩音樂會，被創意還原。而經典曲「For the first time in forever」，副歌一出，彷彿重塑那時候的感動。

「因為這是有史以來第一次，這裡會充滿音樂 燈光大開，有史以來第一次，我會跳舞跳個整夜。」

一支支影視金曲成為擄獲愛心的磁鐵，主要是新冠「後疫情時代」的經濟海嘯，仍持續衝撞美國。

慈濟志工 王瑀玟：「那尤其這幾年，因為食物銀行的資金比較告急，所以我們希望，透過我們任何可以做的方式，可以去募到款項 造福更多的群眾。」

二十多位慈少組隊，演技大爆發，從頭到尾不冷場，又怎麼能少了今年最火爆的「獵魔女團」

慈少會長 Kelly ：「我覺得我們很多慈少，都是有很多豐富的表演經驗，然後大家也非常就是珍惜樂意，就是幫我們這個音樂會，多添加一點節目。」

熱情過後，歸於平靜，你我伸出愛心的手，千千萬萬的愛心，就算再多經濟寒冬，也沒有過不了個關卡。

