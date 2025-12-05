影視震撼彈！Netflix砸720億美元「收購華納兄弟」HBO全包了
全球知名影音串流平台Netflix（台譯：網飛）於美國時間5日拋出震撼彈，宣布與國際影視龍頭「華納兄弟」達成協議，以720億美元（約2.25兆台幣）收購，包含華納兄弟影視工作室、HBO以及串流平台HBO Max，正式終結好萊塢的戰國時代，代表Netflix將一舉躍上全球影視龍頭，成為媒體影視邪惡帝國。
Netflix、華納達成協議！預計收購案將在明年第三季完成
綜合外媒報導，Netflix在這場競爭激烈的華納兄弟收購案中，擊敗派拉蒙、康卡斯特等多位對手。Netflix執行長泰德也證實，這項收購案將讓Netflix的創新和華納兄弟百年歷史結合，為全球觀眾帶來前所未有的娛樂影視體驗。
華納兄弟探索執行長大衛（David Zaslav）表示，在過去百年歷史中，華納兄弟以故事持續吸引全球觀眾的目光，現在和Netflix聯手，將會為觀眾帶來更多能感到共鳴的精彩故事。
吃下華納百年資產！Netflix恐壟斷全球影視產業
據了解，華納兄弟旗下擁有大量的經典電影IP宇宙，包含《哈利波特》、《黑暗騎士》、《六人行》、《冰與火之歌》以及超級英雄DC宇宙系列等，等於好萊塢最大、最具歷史、收益最高的片廠，確定被Netflix一舉囊括。
目前雙方已達成協議，若交易完成，未來有望在Netflix平台上看到這些偉大經典的傳奇片單出現。不過，Netflix收購華納兄弟的舉動，已經引起外界質疑，深怕全球影視市場就此壟斷。對此，Netflix官方聲明強調，公司將按計畫維持華納兄弟現有的營運內容，並加以強化，持續推出院線電影。
