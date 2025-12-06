影評人大獎入圍名單揭曉 左撇子女孩獲2項提名

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）國片「左撇子女孩」再傳捷報，好萊塢年度電影盛事「影評人大獎」今天公布第31屆入圍名單，「左撇子女孩」及9歲童星葉子綺入圍最佳外語片及最佳年輕演員獎項。

「左撇子女孩」為旅美台人鄒時擎執導的首部電影作品，由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺等人主演，製作人西恩貝克（Sean Baker）身兼共同編劇及剪輯，在美國由Netflix取得發行權。

故事場景刻畫一位單親媽媽（蔡淑臻飾）和兩名女兒（馬士媛、葉子綺飾）從鄉下返回臺北夜市的生活，劇情描寫在父權社會底下不同角色的掙扎與日常樣貌。

廣告 廣告

對於能夠入圍影評人大獎（Critics' Choice Awards），葉子綺的媽媽透過片商發布聲明，表示「感到非常榮幸且幸運」。

聲明指出，收到消息的那一刻，葉子綺正在波蘭，「路上下著綿綿細雨只有1度非常冷，但好消息讓我們興奮不已，都燃燒了起來」。

聲明寫道：「謝謝大家喜歡左撇子女孩，台灣的故事能夠被世界看見是最珍貴的事，謝謝一路幫助左撇子女孩走到這裡的所有人，謝謝鄒時擎導演及西恩貝克先生，還有各國的片商，特別感謝Netflix。」

「左撇子女孩」也入選國家評論協會（National Board of Review）年度五大國際影片，並代表台灣角逐2026年美國奧斯卡金像獎最佳國際影片。

影評人大獎表揚在電影、電視及串流平台的傑出作品，是奧斯卡金像獎風向球之一，今年新增4個獎項，分別為最佳綜藝節目、最佳特技設計、最佳選角與整體演出，以及最佳音效。

電影類以美國超自然動作恐怖片「罪人」（Sinners）獲得17項提名最為風光；甫橫掃國家評論協會獎的動作片「一戰再戰」（One Battle After Another）以14項入圍居次。

最佳外語片項目的入圍者包括「左撇子女孩」，以及金棕櫚獎得主「只是一場意外」（It Was Just an Accident）、韓國電影「徵人啟弒」（No Other Choice）、巴西片「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）、西班牙片「穿越地獄之門」（Sirāt）、阿根廷電影「Belén」。

頒獎典禮將於明年1月4日在加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）巴克飛機棚（Barker Hangar）舉行。（編譯：楊昭彥）1141206