影評人大獎夏勒梅稱帝 「左撇子女孩」可惜鎩羽

（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）「甜茶」提摩西夏勒梅靠「橫衝直闖」（Marty Supreme）精湛表現，今天在影評人大獎（Critics Choice Awards）登上影帝；「左撇子女孩」雖入圍兩項但可惜雙雙鎩羽而歸。

法新社報導，提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）今天擊敗以「一戰再戰」（One Battle After Another）入圍的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等強勁對手，獲頒最佳男主角獎；然而，「一戰再戰」也非空手而回，而是一舉奪下最佳影片獎、最佳導演獎和最佳改編劇本獎。

提摩西夏勒梅領獎時向導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）喊話說，「賈許，你說了一個有缺陷、卻能引發共鳴的夢想故事。你沒有教訓觀眾什麼是對錯，我覺得我們都應該說這樣的故事，感謝你讓我實現這個夢想。」

30歲的提摩西夏勒梅曾兩度入圍奧斯卡獎，但都與獎無緣，今天在影評人大獎登頂，大大提升了他在本屆奧斯卡得獎的機會。今年奧斯卡頒獎典禮將於3月15日登場。

「左撇子女孩」入圍的最佳外語片和最佳年輕演員獎方面，最後得獎的分別是「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）以及「罪人」（Sinners）的邁爾斯卡頓（Miles Caton）。

以下為電影類主要得獎名單：

● 最佳影片：「一戰再戰」

● 最佳導演：保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）∕「一戰再戰」

● 最佳男主角：提摩西夏勒梅∕「橫衝直闖」

● 最佳女主角：潔西伯克利（Jessie Buckley）∕「哈姆奈特」（Hamnet）

● 最佳男配角：雅各艾洛迪（Jacob Elordi）∕「科學怪人」（Frankenstein）

● 最佳女配角：艾美麥蒂根（Amy Madigan）∕「凶器」（Weapons）

● 最佳年輕演員：邁爾斯卡頓∕「罪人」

● 最佳原創劇本獎：萊恩庫格勒（Ryan Coogler）∕「罪人」

● 最佳改編劇本獎：保羅湯瑪斯安德森∕「一戰再戰」

● 最佳動畫片：「Kpop 獵魔女團」（KPop Demon Hunters）

● 最佳外語片：「這不只是個間諜故事」（編譯：蔡佳敏）1150105